У PlayStation 5 нашли серьезный недостаток

Игры, выпущенные для консолей первых трех поколений PlayStation, не будут поддерживаться приставкой нового поколения PlayStation 5 от Sony. Об этом пишет Game Informer со ссылкой на сайт компании Ubisoft.

Согласно опубликованным (и впоследствии удаленным) данным, обратная совместимость новой PS5 коснется лишь игр для четвертого поколения игровой консоли. Об играх для более ранних версий PlayStation геймерам придется забыть.

Эти неприятные новости может скрасить известие о возможности сыграть по сети для владельцев PS4 и PS5.

Данных о точной дате выхода PlayStation 5 пока нет - известно лишь, что она выйдет в ноябре-декабре 2020 года. Примерно тогда же будет анонсирован конкурент - Xbox Series X.