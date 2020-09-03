В 76 странах мира прошел Диктант Победы

В России и еще в 75 государствах мира в день окончания Второй мировой войны написали "Диктант Победы".

Под проверку знаний по истории было подготовлено более семи с половиной тысяч площадок, которые должны были вместить около миллиона человек.

"Диктант" - название условное, это скорее тест из 25 вопросов по истории войны, 20 из которых посвящены датам, фактам и событиям мирового значения, а чтобы ответить на оставшиеся пять, нужно знать историю своей малой родины.

"Наш долг как наследников Великой Победы - пополнять знания о тех событиях, передавать их новым поколениям, знать и помнить. Диктант - это не соревнование, это не конкурс. Это уникальная возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовать свою сопричастность к наследию Победы", - заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая исторический диктант в Музее на Поклонной горе в Москве.

Глава РИО отметил, что современники склоняют головы перед мужеством, героизмом и патриотизмом ветеранов, подвиг которых - "яркий образец гражданской доблести". И напомнил, что 3 сентября в России - еще одна памятная дата, наполненная скорбью: в этот день в 2004 году от рук террористов в Бесланской школе номер 1 погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

"Это преступление по своей подлости, мерзости и античеловечности трудно сравнить с чем-нибудь. Оно словно обращает нас в мрачные времена гитлеровского нацистского террора", - сказал он и предложил почтить память жертв теракта минутой молчания.

К слову, диктант - не просто возможность проявить свою гражданскую позицию по отношению к главному трагическому событию прошлого века, вокруг которого ведутся настоящие информационные и мемориальные войны. Победителей пригласят на парад Победы 9 мая. Но участие принесет не только символические дивиденды. Так абитуриентам будущего года, победившим на региональном и федеральном уровне, по решению минобрнауки, начислят дополнительные баллы при поступлении в вузы.

А старшеклассники-победители получат плюс пять баллов к результатам ЕГЭ.

Впрочем, помощник президента России Владимир Мединский не считает, что это главное.

Победителям "Диктанта Победы" начислят дополнительные баллы при поступлении в вузы

"Это не только возможность для выпускников школ получить дополнительный балл к ЕГЭ, это не только возможность проверить свои знания об истории Второй мировой войны, посоревноваться друг с другом в их точности и глубине. Напомню, совсем недавно среди тех поправок, которые были приняты в текст нашего Основного Закона - Конституцию Российской Федерации - была и следующая формулировка: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - объяснил он.