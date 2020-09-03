В 76 странах мира прошел Диктант Победы

Новости

В Москве прошли антитеррористические учения СОБР 19:22
Средние розничные цены на бензин в России выросли на 1 копейку 19:05
В сериале "Стартрек" к геям добавят трансгендера и "небинара" 19:01
На реконструкцию автодороги в Коми выделят федеральные средства 18:53
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси пойдет в обход Литвы через Россию 18:49
Как крупнейшие студии могут работать на мировых виртуальных кинорынках 18:45
Рослесхоз отправит художников рисовать лесные пейзажи 18:43
МИД: Россия не вмешивается в дела Черногории и призывает к этому другие страны 18:42
Фургалу продлили арест до 9 декабря 18:33
В Манчестере появился памятник жителям блокадного Ленинграда и красноармейцам 18:02
Матвиенко поддержала идею о стандарте благополучия человека в Ростовской области 18:00
Семин отреагировал на возможное назначение тренером "Ротора" 17:54
Нидерландский министр нарушил социальную дистанцию на своей свадьбе 17:52
Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны 17:50
Американский суд подтвердил правоту Сноудена 17:50
Москва потратила на борьбу с коронавирусом 300 млрд рублей 17:22
В Крыму арестован подозреваемый в краже 40 миллионов рублей инкассатор 16:59
Приговор Ефремову огласят 8 сентября 16:54
Стало известно, когда США покинут ВОЗ 16:49
Аэропорт Симферополя опроверг снятие с рейса ребенка с игрушечным пистолетом 16:35
Таиланд зарегистрировал первый за 100 дней случай заражения COVID-19 16:31
Володин: Россия должна получить доступ ко всем материалам по Навальному 16:28
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике 16:26
Кириенко рассказал о грантах на форуме "Таврида" 16:25
На Урале скульптурный ансамбль объединил Чапаева и основателя "Альфы" 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
03.09.2020 19:27
Рубрика: Общество

Не просто пять баллов к ЕГЭ

В 76 странах мира прошел Диктант Победы
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
В России и еще в 75 государствах мира в день окончания Второй мировой войны написали "Диктант Победы".
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Под проверку знаний по истории было подготовлено более семи с половиной тысяч площадок, которые должны были вместить около миллиона человек.

Фото: Фотохроника ТАСС
75 лет назад завершилась Вторая мировая война

"Диктант" - название условное, это скорее тест из 25 вопросов по истории войны, 20 из которых посвящены датам, фактам и событиям мирового значения, а чтобы ответить на оставшиеся пять, нужно знать историю своей малой родины.

"Наш долг как наследников Великой Победы - пополнять знания о тех событиях, передавать их новым поколениям, знать и помнить. Диктант - это не соревнование, это не конкурс. Это уникальная возможность вместе с сотнями тысяч неравнодушных людей почувствовать свою сопричастность к наследию Победы", - заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая исторический диктант в Музее на Поклонной горе в Москве.

Глава РИО отметил, что современники склоняют головы перед мужеством, героизмом и патриотизмом ветеранов, подвиг которых - "яркий образец гражданской доблести". И напомнил, что 3 сентября в России - еще одна памятная дата, наполненная скорбью: в этот день в 2004 году от рук террористов в Бесланской школе номер 1 погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

"Это преступление по своей подлости, мерзости и античеловечности трудно сравнить с чем-нибудь. Оно словно обращает нас в мрачные времена гитлеровского нацистского террора", - сказал он и предложил почтить память жертв теракта минутой молчания.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая

К слову, диктант - не просто возможность проявить свою гражданскую позицию по отношению к главному трагическому событию прошлого века, вокруг которого ведутся настоящие информационные и мемориальные войны. Победителей пригласят на парад Победы 9 мая. Но участие принесет не только символические дивиденды. Так абитуриентам будущего года, победившим на региональном и федеральном уровне, по решению минобрнауки, начислят дополнительные баллы при поступлении в вузы.

А старшеклассники-победители получат плюс пять баллов к результатам ЕГЭ.

Впрочем, помощник президента России Владимир Мединский не считает, что это главное.

Победителям "Диктанта Победы" начислят дополнительные баллы при поступлении в вузы

"Это не только возможность для выпускников школ получить дополнительный балл к ЕГЭ, это не только возможность проверить свои знания об истории Второй мировой войны, посоревноваться друг с другом в их точности и глубине. Напомню, совсем недавно среди тех поправок, которые были приняты в текст нашего Основного Закона - Конституцию Российской Федерации - была и следующая формулировка: "Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается", - объяснил он.

Общество История 75 лет Великой Победы Вторая мировая война

Главное сегодня

В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь
Путин назвал сохранение правды о Второй мировой долгом России и Китая
МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете