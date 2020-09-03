В Беларуси откроется новое здание музея имени Бялыницкого-Бирули

В Белыничах в рамках Дня белорусской письменности 5 сентября торжественно откроется новое здание художественного музея имени Бялыницкого-Бирули.

Выставочных залов в музее теперь будет четыре. Один из них посвящен творчеству Витольда Бялыницкого-Бирули. Еще один зал расскажет посетителям об истории белыничского края. Третий зал будет посвящен духовному наследию региона. В этом зале будут демонстрировать современный список чудодейственной иконы Белыничской Божией Матери. Это одна из особо почитаемых святынь Беларуси. В четвертом планируется проведение сменных выставок.

Союзное государство выпустило книгу "Вновь зацвела весна" о судьбе и творчестве народного художника России и Беларуси Витольда Бялыницкого-Бирули. Издание выпущено на средства Постоянного Комитета Союзного государства в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки".

Витольд Бялыницкий-Бируля родился на белорусской земле 31 января (12 февраля) 1872 года в деревне Крынки Белыничского района Могилевской губернии Российской империи, большую часть жизни прожил в России. Бируля соединяет Беларусь и Россию, как духовное пространство.

С 1897 года Бялыницкий-Бируля начал представлять свои картины на выставках московского товарищества художников. В 1904 году его избирают членом товарищества передвижников, а через четыре года он удостаивается звания академика живописи.

В 1912 году художник приобрел участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля, построил здесь дом с мастерской. которую назвал "Чайка". Именно в этих местах часто работал Исаак Левитан.

Сегодня память о выдающемся мастере пейзажа бережно хранится в музее в Могилеве, а также в Центре культуры и искусства "Дача "Чайка" в Тверской области, над которым взял шефство Постоянный комитет Союзного государства, в Третьяковской государственной галерее, в Национальном художественном музее в Минске.

- В музее в Белыничах будет возможность экспонирования видеопрезентации картин Национального художественного музея, Третьяковской галереи, Лувра - откуда угодно, - утверждает заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. - Здесь есть все современные технологии: и свет, и воздух, кондиционирование, немногие областные центры могут похвастаться таким музейным пространством.