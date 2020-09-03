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03.09.2020 11:17
Рубрика: В мире

В Индии зафиксирован новый рекорд прироста числа зараженных COVID-19

Текст: Владимир Шилов
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images Фото: STR/NurPhoto via Getty Images
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Минздрав Индии зарегистрировал почти 84 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки, что стало новым антирекордом, предает газета Hindustan Times.

Фото: REUTERS
В Индии зафиксировано рекордное падение экономики в истории

Сообщается, что с начала сентября этот показатель увеличился на 5 процентов. По мнению аналитиков, если устойчивый восходящий тренд сохранится, страну может захлестнуть вторая волна пандемии.

В министерстве отметили, что сейчас в республике налажен массовый скрининг желающих провериться на коронавирус - в день здесь проводится более 1 миллиона тестов.

Напомним, в настоящее время Индия входит в тройку лидеров по числу зараженных COVID-19.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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