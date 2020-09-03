В Индии зафиксирован новый рекорд прироста числа зараженных COVID-19

Минздрав Индии зарегистрировал почти 84 тысячи заразившихся коронавирусом за сутки, что стало новым антирекордом, предает газета Hindustan Times.

Сообщается, что с начала сентября этот показатель увеличился на 5 процентов. По мнению аналитиков, если устойчивый восходящий тренд сохранится, страну может захлестнуть вторая волна пандемии.

В министерстве отметили, что сейчас в республике налажен массовый скрининг желающих провериться на коронавирус - в день здесь проводится более 1 миллиона тестов.

Напомним, в настоящее время Индия входит в тройку лидеров по числу зараженных COVID-19.