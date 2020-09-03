В Минздраве сообщили, кого будут прививать от COVID-19 в первую очередь

Студенты, призывники, полицейские, работники сферы услуг и торговли входят в приоритетную группу вакцинации от COVID-19. Это зафиксировано в новой версии Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованной сегодня министерством здравоохранения России.

В связи с регистрацией первой российской вакцины от коронавирусной инфекции, в нынешнюю, восьмую по счету версию рекомендаций, был внесен раздел по специфической профилактике заболевания. В нем отражены рекомендации по проведению вакцинации, а также указаны приоритетные группы населения, которые нуждаются в прививке в первую очередь.

В дополнение к ранее названным группам высокого риска по контакту и распространению COVID-инфекции (учителя и медики) в документе также указаны студенты, призывники, полицейские, работники сферы услуг и торговли.