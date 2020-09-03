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03.09.2020 19:03
Рубрика: Общество

Повернуть болезнь вспять

В Москве открылся Первый международный форум по инновационной онкологии
Текст: Ирина Лозовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(8252)
На форуме "Инновационная онкология": все для качества жизни пациентов", который проводит Научный медицинскийисследовательский центр онкологии имени Николая Блохина, ведущие специалисты из разных стран обсуждают современныеметоды диагностики и лечения онкозаболеваний. Их внедрение в клиническую практику поможет снизить смертность и инвалидизацию от злокачественных опухолей.
Иван Стилиди: Надо, чтобы высокие технологии становились практикой помощи. Фото: Михаил Синицын Иван Стилиди: Надо, чтобы высокие технологии становились практикой помощи. Фото: Михаил Синицын
Иван Стилиди: Надо, чтобы высокие технологии становились практикой помощи. Фото: Михаил Синицын

В программе - выступления ведущих специалистов-онкологов, лекции, диспуты, курсы живой хирургии, включая роботизированные операции. Директор центра имени Блохина, главный онколог Минздрава России академик РАН Иван Стилиди отмечает насущную необходимость такого представительного международного мероприятия, необходимость доступности помощи, важность которой переоценить трудно.

Фото: iStock
Назван внешний признак, указывающий на высокий риск смерти от рака

- Государство значимо увеличивает финансирование реализации федеральной онкологической программы. И я искренне считаю, что рациональное использование всех ресурсов позволит нам увеличить продолжительность жизни и снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в стране, - говорит академик Стилиди. - Однако для этого недостаточно только финансовых вливаний в отрасль, необходимы самые современные знания и технологии.

Потому так значимо, что в преддверии этого международного форума в Грозном на базе Республиканской детской клинической больницы открылось отделение детской онкологии и гематологии. Злокачественные новообразования не считаются с возрастом, поражают даже новорожденных. Когда приходит такая беда, начинаются поиски места спасения. И важно, чтобы география таких мест расширялась.

- До сегодняшнего дня и впредь онкоцентр имени Блохина будет принимать на лечение детей, попавших в онкологическую беду, из самых разных уголков страны, - рассказал Иван Сократович. - К нынешнему новоселью мы готовились не один день. У нас полное взаимопонимание с коллегами из Чеченской Республики по дальнейшему развитию службы на базе республиканской детской больницы. Важно было не только оборудовать отделение по самому последнему слову техники, но, что гораздо важнее, насытить его кадрами. Новое отделение рассчитано на пятьдесят коек. Его создание профинансировано из бюджета Чеченской Республики.

Площадка детской больницы выбрана не случайно: здесь работают врачи различных специальностей, имеются необходимые диагностические мощности, в частности, КТ и МРТ. Здесь будет проводиться химиотерапия, а позже - оперативное лечение. Создан план развития, подписан договор о сотрудничестве с нашим центром, отмечает Стилиди. Надо наладить такую работу, чтобы постановка диагноза и начало терапии было возможно в Чеченской Республике, а на определенные этапы лечения пациенты могли бы поехать в центр Блохина. Какие это этапы? Высокоинтенсивная химиотерапия, оперативное лечение и лучевая терапия, трансплантация костного мозга.

Фото: iStock
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В открытом отделении созданы условия для пребывания маленьких пациентов и их родителей. Ведь в лечении онкологических заболеваний у детей нужно, чтобы мама или другой ухаживающий родственник могли быть рядом с ребенком 24 часа в сутки. В новом отделении такое возможно. Здесь есть и боксы для проведения интенсивной химиотерапии. В палатахтелевизоры, зарядные устройства для гаджетов и многое другое, так нужное во время долгого лечения.

Открытие нового отделения ни в коем случае не уменьшит связи чеченских специалистов с центром Блохина, который был всегда одним из головных учреждений по детской онкологии. Уместно напомнить, что основатель НИИ детской онкологии и гематологии академик Лев Дурнов открыл не только сам институт, но и ряд отделений в России. И своим традициям центрБлохина следует. Подтверждение тому новое отделение в Чечне. Продолжится не только онлайн-консультирование пациентов. Несколько специалистов из Грозного приедут в Москву на стажировку. А в Грозный станут приезжать кураторы по направлениям, чтобы непосредственно участвовать в лечебно-диагностическом процессе.

В лечении онкобольных детей важно, чтобы мама или другие родственники были рядом с ними 24 часа в сутки

Медицинские исследования в области зарождения раковых опухолей у ребенка заняли не один десяток лет. Но и по сию пору вопросов куда больше, чем ответов на них. Виды рака определяют разными медицинскими способами. Одни заметны глазом. Другие скрыты и требуют тщательной оценки состояния всего организма с помощью проведенных анализов и обследований. Их необходимость особенно пугает родителей. Тут очень важно умение врача общаться с ними. И как это ни покажется странным, но открытие нового отделения в Грозном, можно сказать, высветило проблему доверия местным врачам-онкологам. Уж так сложилось, так принято считать, что настоящая помощь лишь в столицах. Конечно, в одночасье ситуацию не изменить. Требуются время и немалые усилия содружества. Надо, чтобы высокие достижения, о которых докладывается на форумах, становились практикой помощи. Стали доступнымивсем, кто в этом нуждается.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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