В Москве созданы необходимые резервы по мощности и топливу

Во время подготовки к зиме в Москве созданы необходимые резервы по топливу и мощности ресурсоснабжающих компаний. Запасов хватит для автономной работы теплогенерирующих объектов города зимой в течение семи суток. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как сказал заммэра, городские системы ресурсоснабжения имеют необходимый резерв мощности, который способен обеспечить потребность развития городской инфраструктуры с учетом строительства жилого фонда, объектов социальной сферы и транспорта.

- Резерв по тепловой мощности составляет 57%, газоснабжению - 27%, водоснабжению - 56%, по электросетям - 19% и водоотведению - 39%, - сообщил Бирюков - Достигнутые показатели надежности систем и резервирование мощности позволяют стабильно обеспечивать потребителей ресурсами в осенне-зимний период.

Петр Бирюков отметил, что уже десятый год подряд город проводит без аварийных отключений потребителей, несмотря на это, в городе имеется нормативный запас резервного топлива. Так, резервы по топливу составляют: 378 тысяч тонн по углю, 357 тысяч тонн по мазуту и 25,3 тысячи тонн по дизельному топливу. "Этого объема хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов столицы в зимних условиях в течение семи суток", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что для организации бесперебойного ресурсоснабжения и оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в предстоящий отопительный период подготовлены около 1,5 тыс. аварийных бригад. Все они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

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