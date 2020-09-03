Сокращение транспортной активности в пассажирском и грузовых сегментах на порядок снизило спрос на все виды горючего. Однако ожидаемое восстановление экономики актуализирует модернизационную повестку отрасли.

Текущую ситуацию на рынке переработки отличает высокая волатильность. Если в марте, согласно мониторингу минэнерго, в связи с сокращением спроса на мировых рынках маржинальность НПЗ выросла за счет падения стоимости нефти, то уже в мае все заводы перешли в "красную зону", даже сложные и модернизированные. Чуть позже, в июне, с постепенным ростом спроса на топливо начала выправляться и доходность топливного бизнеса. Сейчас динамика производства и оптовых цен удовлетворительная. Загрузка по первичной переработке ниже уровня 2019 года всего на 5-10 процентов, но план по производству бензина на июль превысил объем прошлогоднего.

В целом, по оценкам генерального директора Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков России Германа Леппке, падение потребления бензина в период ограничений составило 40-50 , дизеля - 30, авиакеросина - 60 процентов. К примеру, только у "Лукойла" объемы нефтепереработки в первом полугодии упали на 8,6 процента в годовом выражении, снизившись до 30,6 миллиона тонн. В компании это объясняют плановыми ремонтами, а также оптимизацией загрузки некоторых НПЗ во втором квартале на фоне снижения спроса на нефтепродукты и маржи переработки.

Свою роль сыграли и внешние факторы. Суммарная добыча нефти компании с учетом проекта "Западная Курна-2" составила 42 миллиона тонн, снизившись на 3,2 процента. "Сокращение добычи связано с новым соглашением ОПЕК+, заключенным в апреле 2020 года, которое привело к ограничению объемов добычи нефти группы на территории России и по некоторым международным проектам", - поясняют в компании.

"Беспрецедентным давлением внешних макроэкономических условий, включая резкое снижение цен в результате падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи вследствие начала реализации нового соглашения ОПЕК+", объясняет глава еще одного флагмана российской нефтедобычи и нефтепереработки Игорь Сечин падение показателей за второй квартал. В то же время в "Роснефти" отмечают, что на фоне восстановления цен на нефть финансовые показатели компании во втором квартале начали улучшаться. Удалось сохранить лидерство в отрасли. Объем переработки нефти заводами компании составил в первом полугодии 52,7 миллиона тонн, что на 1,7 процента выше показателя 2019-го. При этом глубина переработки увеличилась на 1,4 процентных пункта, до 75,2 процента, выход светлых нефтепродуктов составил 56,3 процента. В январе - июне на российских НПЗ компании было переработано 47,4 миллиона тонн нефти, то есть на уровне 2019-го. В том числе во втором квартале переработано 21,5 миллиона, что на 17,2 ниже.

Повысить качество нефтепродуктов призвана программа модернизации отечественных заводов

Несмотря на сложности, в целом работа отрасли показала устойчивость. В то же время, как отмечают в Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, несмотря на стагнацию спроса, действующие НПЗ сумели правильно распорядиться периодом вынужденных ограничений для проведения плановых ремонтов. Однако для выхода из кризиса независимым компаниям - производителям ГСМ нужна помощь, полагают специалисты. С учетом экспертного мнения правительство РФ подготовило предложения по стимуляции нефтепереработки и нефтехимии. Разработанный комплекс мер может привлечь в отрасль около 3 триллионов рублей инвестиций в ближайшее десятилетие.

Как рассказал министр энергетики РФ Александр Новак, правительством подготовлены дополнительные предложения по стимулированию глубокой переработки нефти, а также вовлечению в переработку и в нефтегазохимию продуктов нефти и газа с созданием новой добавленной стоимости. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Это позволит создать более 15 тысяч рабочих мест. Кроме того, продолжает реализовываться поставленная еще в 2011 году задача масштабной модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. "За это время введено 86 установок в эксплуатацию, а объем инвестиций - 1,4 триллиона рублей", - сообщил министр.

В минэнерго напомнили, что ранее в Госдуму был внесен законопроект об обратном акцизе на СУГ и этан, который направлен на развитие нефтегазохимического комплекса России путем создания стимулирующих налоговых условий. Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года этан и СУГ признаются подакцизными товарами со ставкой акциза в размере 9 и 4,5 тысячи рублей за тонну соответственно с правом предоставления двойного налогового вычета на них в случае переработки сырья в нефтегазохимическую продукцию. Это позволит обеспечить выпуск 12 миллионов тонн дополнительной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью. Законопроект также предполагает применение дополнительного инвестиционного коэффициента, увеличивающего размер обратного акциза на нефтяное сырье для нефтепереработчиков. Эта мера применяется в качестве стимулирования увеличения глубины переработки нефти и выработки светлых нефтепродуктов.

Одной из значимых мер оперативного реагирования на экономические вызовы карантинного периода стало решение минэнерго о временном запрете на импорт топлива и временное снижение нормативов поставок на биржу. "Задача была не только сохранить приемлемую цену на АЗС, но и перерабатывающий потенциал, чтобы перерабатывать было выгодно. С восстановлением спроса все компании вернулись к старым нормативам и торговали даже существенно выше нормативов. С июля объем биржевых торгов превышает уровень торгов за июль 2019 года. Кроме того, было принято решение отложить ремонты на НПЗ на осенний период. Принятые меры позволили не только стабилизировать цены, но и запустить понижательную динамику в ценах в оптовом сегменте, по дизелю мы наблюдаем снижение цены. Мы ожидаем, что данные процессы продолжатся, это позволит вывести маржинальность независимых АЗС на приемлемый уровень", - прокомментировал это решение замглавы минэнерго Павел Сорокин.

60 процентов составило падение потребления авиационного керосина с апреля 2020 года

Кроме того, в связи увеличением добычи в августе ведомство предложило максимально возможный объем направить на российские нефтеперерабатывающие заводы. Это позволит увеличить их загрузку и производство автомобильного бензина и в итоге создаст товарные запасы на период ремонтов, чтобы гарантированно пройти его без каких-либо рисков для потребителя. Как отметил Павел Сорокин, одновременно с этим необходимо оградить автолюбителей от некачественного топлива. "Одна из наших задач - минимизация оборота суррогатов, чтобы минимизировать риски для потребителей, не воздавая перекосов рынка. Сейчас растет производство дизеля - таким образом замещаются суррогаты. Это не должно привести к дефициту, у нас перепроизводство дизеля превышает потребление в 2 раза, есть большой потенциал замещения за счет объемов, которые сейчас экспортируются", - подчеркнул он.

Повысить качество выпускаемой продукции нефтепереработки призвана программа модернизации отечественных НПЗ. Так, в конце июля был открыт комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ "Газпром нефти". Ввод установки повысит уровень модернизации МНПЗ до 80 процентов, а в целом до 2025 года здесь планируются инвестиции в 350 миллиардов рублей. Построены и современные очистные сооружения, идет мониторинг состояния воздуха, что задает новые экологические стандарты.

Еще один крупнейший проект в Тобольске по строительству нефтегазохимического предприятия "ЗапСибНефтехим" завершает компания СИБУР. Так, в сентябре планируется посещение нового производственного актива главой государства. Как сообщил заместитель председателя правительства Юрий Борисов, к этой встрече готовится ряд предложений, касающихся закона о нефти и мер по дальнейшему стимулированию развития нефтегазохимии.

Развитие нефтегазохимии повышает эффективность участия РФ в глобальной энергетической повестке. А новые индустриальные проекты в области нефтегазопереработки необходимы всей стране. В конечном итоге речь идет не только о том, что они интересны и выгодны бизнесу, ведут к созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест, но и позволяют говорить о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей промышленной базы.