В Париже появились передвижные лаборатории для тестирования на COVID-19

Во французской столице появились передвижные лаборатории, где можно бесплатно сделать тест на коронавирус. По мнению местных властей, это должно помочь сократить длинные очереди, которые образовались в клиниках и частных лабораториях.

Как отмечают местные СМИ, после возвращения из летних отпусков многие решили проверить, не заразились ли они COVID-19. Это стало особо актуально еще и в связи с началом учебного года.

С учетом того, что в парижском регионе в последнее время отмечается рост числа заболевших, городской совет решил увеличить количество мест, где можно провериться на наличие инфекции. А выявленных там зараженных оперативно изолировать.

На данный момент в городе уже заработали три стационарные (в палатках) и две передвижные лаборатории. С 7 сентября они откроются во всех 20 округах Парижа.

Процедура не занимает много времени. При входе в палатку желающий пройти тест должен вымыть руки водно-спиртовым гелем, сменить маску, после этого его допускают к столу, где необходимо заполнить анкету, оставив свои личные и контактные данные, ответить на несколько вопросов о наличии симптомов или контактов с заболевшими. Поле этого медсестра возьмет пробу из носа. Процедура немного неприятная, но безболезненная. Результат будет готов через три дня.