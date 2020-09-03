В "РГ" прошла презентация книги Крашенинникова об истории российского права

Сегодня, 3 сентября, в редакции "Российской газеты" состоялась презентация новой книги "Советское право. Итоги". Ее автор - председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, глава Совета при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Павел Крашенинников.

Встреча с автором проходила в необычном формате - с личным участием собравшихся в редакции и онлайн, с помощью видеосвязи.

В презентации приняли участие депутаты Государственной Думы, представители правительства Российской Федерации, Министерства юстиции, судебной системы, Общественной палаты РФ, Федеральной нотариальной палаты, Ассоциации юристов России, научного сообщества, ректорат и преподаватели ряда высших учебных заведений, журналисты и другие гости редакции. Кроме того, велась прямая трансляция через интернет, поэтому в мероприятии могли удаленно участвовать все желающие.

В обсуждении книги приняли участие известные юристы, историки, политологи. В их числе - Александр Чубарьян академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, сопредседатель Российского исторического общества, доктор исторических наук, профессор; Виктор Блажеев - ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сопредседатель Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; Василий Витрянский - зампредседателя Высшего Арбитражного суда в отставке, член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ; Николай Сванидзе- директор Института массмедиа РГГУ, завкафедрой журналистики, профессор, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека; Бронислав Гонгало - директор Уральского филиала Исследовательского центра частного права при президенте РФ, член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

Александр Чубарьян и Бронислав Гонгало участвовали в презентации удаленно, их выступления транслировались по видеосвязи. Практически все спикеры положительно отозвались о новой книге Павла Крашенинникова, оценив ее как глубокий и своевременный труд, правдиво и точно отобразивший события конца минувшего века.

Автор рассматривает право как составную ветвь культуры, развитие которой в значительной степени определяется устройством общества и государства. Поэтому он описывает, казалось бы, чисто юридическую историю советского права, профессионально интересную узкому кругу специалистов, с широким охватом всех областей реальной жизни. Это, отмечали участники презентации, придает книге интерес и занимательность, а в сочетании с живым языком и умением легко и просто сказать о сложном делает ее популярной.

Павел Крашенинников исследует историю права на протяжении 40 веков, начиная с первых правовых актов Древнего Шумера и Вавилона и до новейших времен. Ряд его трудов раскрывает зарождение и развитие отечественного права - с первого Свода законов Древней Руси или сборника Ярослава Мудрого под названием "Русская правда", 1000-летие которого мы отметили в 2016 году.

Предыдущая книга автора была посвящена драматическому периоду в жизни страны, включая годы Великой Отечественной войны и трудное возвращение к мирной жизни по законам уже не военного времени. Новый труд охватывает время с 1962 по 1984 г., известный старшему поколению как период "развитого социализма". Так он именовался в официальной идеологии, а критики власти называли его "застойным".

После Великой русской революции 1917 г., как ее называет автор, Россия сошла с общемирового пути развития, все законы царских времен были отменены, а правовые институты упразднены. Предполагалось, что с победой мировой революции государство, а с ним и право будут не нужны. Но этого не случилось, и стало понятно, что нельзя построить новую, "красную" Россию с помощью декретов, приказов, трибуналов и других атрибутов "военного коммунизма". Нужны законы, суд, правоохранители, система правового регулирования отношений в государстве и обществе.

Так возникло и стало наполняться содержанием советское право, которое к описанному в книге периоду достигло, можно сказать, своего высшего взлета. В это время были приняты новая Конституция СССР (1977 г.) и конституции союзных республик, включая РСФСР (1978 г.), завершены кодификационные работы по отраслям законодательства, правовая наука получила развитие в крупных исследованиях ученых. Но в этот же период началось брожение в умах креативной части советского общества. Конкретно оно вылилось в диссидентство и возникшее на его базе правозащитное движение. Его представители подвергали критике теорию и практику "застойного" движения страны в никуда. Причем не все из них были ярыми противниками советской власти. Многие искренне желали успешного развития социализма, но "с человеческим лицом". Автор посвящает этому многовекторному явлению в жизни страны специальную главу, считая деятельность Андрея Сахарова, Александра Солженицына и других сторонников перемен позитивно повлиявшей на систематизацию законодательства, которая сопровождалась острыми дискуссиями о советском праве.

Участники презентации разделили мнение Павла Крашенинникова: без правового анализа событий невозможно понять, что происходило тогда, в 1962 - 1984 годах, а также и то, что происходит сейчас, в 20-х годах уже нового века. По мнению выступавших, от автора потребовалась большая смелость, чтобы взяться за эту трудную задачу и большой талант, чтобы решить ее. И ему это удалось.Спикеры сошлись в оценках, что новая книга вносит в общество понимание и объективную картину событий советской поры, помогая преодолеть все еще существующий раскол на тему - чего мы лишились и что обрели.

В заключение презентации автор подарил ее участникам только что вышедшие из печати книги с личными дарственными надписями.

Полный текст материала о презентации можно будет прочитать в завтрашнем номере "Российской газеты" и на сайте "РГ".