Экономика
03.09.2020 17:33
Текст: Ирина Алпатова

В России локализуют производство белорусских тракторов

Фото: Олег Косов/РГ Фото: Олег Косов/РГ
Олег Косов/РГ

Минпромторг проработает вопрос создания на территории Российской Федерации производства белорусских тракторов малой и средней мощности с использованием российской компонентной базы. Такую возможность обсудили на встрече глава российского Минпромторга Денис Мантуров и его визави из Беларуси Петр Пархомчик.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Для реализации проекта может быть заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК). Готовность проработать этот вопрос вместе с белорусскими коллегами отметил Мантуров.

Кроме того, стороны обсудили вопрос углубления локализации и заключения СПИК по проекту компании "АМКОДОР" - производству дорожно-строительной техники в Брянске, а также белорусскую инициативу по созданию производства в России карьерных самосвалов "БЕЛАЗ".

Также белорусская сторона выступила с предложением увеличить срок лизинга белоруской техники. Сегодня он составляет 48 месяцев. С Росагролизингом договорились увеличить его до 60 месяцев.

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