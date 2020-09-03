В России локализуют производство белорусских тракторов

Минпромторг проработает вопрос создания на территории Российской Федерации производства белорусских тракторов малой и средней мощности с использованием российской компонентной базы. Такую возможность обсудили на встрече глава российского Минпромторга Денис Мантуров и его визави из Беларуси Петр Пархомчик.

Для реализации проекта может быть заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК). Готовность проработать этот вопрос вместе с белорусскими коллегами отметил Мантуров.

Кроме того, стороны обсудили вопрос углубления локализации и заключения СПИК по проекту компании "АМКОДОР" - производству дорожно-строительной техники в Брянске, а также белорусскую инициативу по созданию производства в России карьерных самосвалов "БЕЛАЗ".

Также белорусская сторона выступила с предложением увеличить срок лизинга белоруской техники. Сегодня он составляет 48 месяцев. С Росагролизингом договорились увеличить его до 60 месяцев.