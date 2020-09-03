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03.09.2020 13:57
Рубрика: Культура

В России начались съемки психологической драмы от автора "Метода" и Троцкого"

Текст: Сусанна Альперина

В России готовятся еще три крупных сериала, которые вполне способны выдержать конкуренцию на нашем "штормящем идеями" рынке контента.

Фото: предоставлено more.tv
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Первый из них - "Хрустальный". Созданием его сценария занимался Олегом Маловичко, на счету которого такие сериальные проекты, как "Метод" и "Троцкий". Сериал "Хрустальный" - это остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. Зритель вместе с главным героем пройдет огромный путь осознания и преодоления травмы, изменившей всю его жизнь. В главной роли - актер Артем Васильев, известный широкой аудитории по проектам "Звоните Ди Каприо", "Невский" и другим.

Второй сериал - триллер "Коса" о серийном убийце, разработавшем собственную систему выбора жертв. Героем движет одно желание - спасти детей от нелюбви, калечащей им жизни. Зритель будет наблюдать за событиями с точки зрения двух главных героев сериала - журналиста (Александр Горбатов) и следователя (Линда Лапиньш). Режиссер проекта - Игорь Волошин ("Нирвана", "Ольга", "Физрук"). Съемки "Косы" уже проходят в Калининграде. Премьера проекта намечена на 2021 год.

Третий сериал - откровенная история с названием, отсылающим к великому Бергману, "Сцены из супружеской жизни". Драмеди - о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет семейные узы двух молодых людей, возвращает страсть и взаимное притяжение, но и приносит паре непреодолимые проблемы… В главных ролях Петр Скворцов ("Ученик") и Алена Михайлова ("Чики"). Сериал можно будет посмотреть уже в следующем году.

Фото: kinopoisk.ru
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Все три проекта - результат громкого соглашения: "МТС Медиа" объявила о том, что начинает производство сериалов совместно с продюсерской компанией "Среда". Объявлено, что в 2020-2021 годах партнеры произведут семь совместных проектов, а первые три, о которых речь выше, уже на стадии производства.

"Я вижу большое будущее у нашего партнерства, и оно не про количество, а про качество. "Коса" - это очень крутой проект. Уверен, что наши с Иваном Самохваловым сопродюсеры проекта Максим Полинский и Николай Булыгин доведут его до уровня их предыдущих с нами сериалов - "Метод", "Мажор", "Троцкий" и других", - говорит основатель и генеральный продюсер компании "Среда" Александр Цекало.

Фото: kinopoisk.ru
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"МТС Медиа активно приступила к стадии реализации производства качественных многочисленных проектов для нашего онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Мы абсолютно четко осознаем потребности аудитории в определенных форматах сериального контента, что позволяет нам грамотно выстраивать контентную политику онлайн-кинотеатра. Среди наших контентных предложений будут как признанные жанры, так и смелые новые форматы. Мы выступаем сопродюсерами многих проектов с крупнейшими компаниями, теперь же можем заявить и о сотрудничестве с продюсерским центром "Среда", являющимся успешным производителем уникального сериального контента", - слова Игоря Мишина, вице-президента по развитию медиабизнеса компании МТС.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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