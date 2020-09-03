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Текст:   Марина Трубилина 
16:18 03.09.2020

В России перевыполнили план по переселению граждан из аварийного жилья

Программа расселения аварийного жилья на этот год уже перевыполнена на 30-50%. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вместо планируемого расселения в 2020 году 54,6 тыс. граждан из 1 млн кв.м аварийного жилья к сентябрю отметили новоселье 91 тыс. человек, ликвидировано около 1,5 млн кв. м аварийных домов. Это на 33% больше по площадям и на 51% больше по количеству переехавших жителей. В числе лидеров - Сахалинская, Магаданская области, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО, Воронежская область. Сложности из-за пандемии, по словам Рурина, повлияли на ход программы незначительно.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Минстрою выделят 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

"В ближайшие годы мы в 1,5-2 раза увеличим темпы расселения граждан из аварийного жилья", - подчеркнул Рурин. Этому поспособствует в числе прочего ускоренное финансирование программы - решением правительства 50 млрд рублей, которые было запланировано выделить на программу в 2022 году, будут перечислены Фонду уже в 2020 году, дополнительно к ранее выделенным на год 35,4 млрд руб. Выход распоряжения правительства об этом ожидается, по словам Рурина, в ближайшие дни. Финансирование программы в 2022 году будет, соответственно, уменьшено со 111 млрд до 61 млрд рублей.

Переселение жителей аварийных домов в новостройки имеет и экономический, социальный эффект, подчеркнул первый зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов. "Каждое рабочее место на стройке обеспечивает 10-15 рабочих мест смежных профессий", - сказал он.

Между тем объемы аварийного жилья с каждым годом растут - насчитывается уже около 8 млн кв.м жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года и не входящим в ныне действующую программу. Недавно правительством была впервые обозначена задача на будущее - выработать подходы к расселению жилья, признанного таковым уже после 2016 года, подчеркнул Рурин. "Также идет поиск решений для вовлечения в эту программу ветхого жилья", - сообщил он.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Участки под аварийными домами могут отдать многодетным

Понятия "ветхого жилья" в законодательстве сейчас не существует. Ранее такие дома определяли по степени износа, по последним данным - на 2016 год - в стране насчитывалось 65 млн кв. м таких домов. Ветхими, по словам заместителя главы Фонда, можно считать также дома, в которых экономически нецелесообразно проводить комплексный капитальный ремонт, или дома с низким уровнем благоустройства.

"Дома в нормальном состоянии должны подлежать комплексному капитальному ремонту. Ветхие дома - это поддерживающий ремонт, обеспечивающий безопасную эксплуатацию на период до признания дома аварийным, либо проведение специальных работ, которые вернут дом из ветхого состояния в нормальное. Например, с помощью замены отдельных балок перекрытий", - сказал Рурин.

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