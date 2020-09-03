В этом году у профессионального праздника газовиков и нефтяников - юбилей. Даже двойной.

Официальным годом рождения Дня нефтяника принято считать 1980-й, когда указом Президиума Верховного Совета СССР этот праздник получил статус государственного. Тем не менее ежегодный праздник "Всесоюзный День работников нефтяной и газовой промышленности" был учрежден также указом Президиума Верховного Совета еще 55 лет назад, 28 августа 1965 года. Тогда же законодательно закреплена и дата празднования - первое воскресенье сентября. Таким образом руководство страны отметило выдающиеся заслуги тружеников отрасли в обеспечении потребностей фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны, в послевоенном восстановлении страны и надежном снабжении отечественной промышленности и населения энергоресурсами всех мастей. По другим источникам, появление праздника было связано с началом широкомасштабного освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири.

В онлайн-журнале "Сибирская нефть" мы нашли интересные факты, посвященные истории этого праздника. Все началось, сообщает онлайн-издание, с лекции "Большая нефть Тюмени" председателя Госкомитета химической и нефтяной промышленности при Госплане Николая Байбакова, родившегося в Бакинской губернии и нефтяника по образованию, и начальника Тюменского территориального геологического управления Юрия Эрвье в столичном Политехническом музее в январе 1965 года. В то время отечественная нефтянка переживала бурный рост. Так, объемы добычи увеличились с 122 миллионов тонн в 1950 году до 223,3 миллиона тонн по итогам в 1964-го.

Тогда сырье шло в основном из Волго-Уральского района, однако перспективы создания новой топливно-энергетической базы в Западной Сибири были уже очевидны. Тюмень рассматривалась как пилотный район для обкатки технических и технологических инноваций в добыче, бурении и нефтегазовом строительстве. Николай Байбаков сравнил даже грандиозность и значимость разработки недр Западной Сибири с послевоенным освоением целинных и залежных земель, подчеркнув, что "по очередности этот нефтеносный район образно называют "Третьим Баку", но по значимости он является "Первым Баку".

И руководитель нефтяной отрасли знал, что говорил. По итогам 1964 года в ходе пробной эксплуатации Трехозерного, Усть-Балыкского и Мегионского месторождений страна впервые получила 209 тысяч тонн высококачественной западносибирской нефти. Да, сейчас это кажется каплей в сравнении с нынешними объемами добычи даже после ее сокращения согласно международным договоренностям. Но именно столько успели перевезти на "большую землю" речники за период короткой навигации. Однако будущий запуск же в конце 1965 года магистрального 410-километрового нефтепровода Шаим - Тюмень, соединяющего промыслы "Тюменьнефтегаза" с железной дорогой, уже тогда сулил, что счет добытого черного золота перейдет с тысяч на миллионы тонн.

Появление праздника связано с началом освоения месторождений Западной Сибири

Лауреат Ленинской премии 1964 года "за обоснование перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности" Юрий Эрвье, в свою очередь, отметил, что открытие Западно-Сибирского нефтегазоносного района, запасы которого превосходили все до сих пор известные в СССР, явилось крупнейшим событием в отечественной геолого-разведочной практике, заслуживающим самой высокой оценки в стране. Достаточно отметить, что коллектив Тюменского территориального геологического управления в 1964 году выполнил четыре годовых плана по приросту запасов нефти и природного газа, открыл 19 нефтяных и 21 газовое месторождение.

"Почему же в стране до сих пор нет профессионального праздника нефтяников и газовиков?" - такой вопрос прозвучал к докладчикам. И Николай Байбаков резонно заметил, что именно широкомасштабное освоение углеводородных ресурсов Западной Сибири станет весомым аргументом для руководства страны при принятии решения об учреждении всесоюзного праздника - Дня нефтяника и газовика.

Через месяц вопрос об учреждении этого праздника обсуждался и в кулуарах Всесоюзного совещания геологов в Москве. К тому времени потенциал нефтяных месторождений Апшеронского полуострова был фактически исчерпан, в Урало-Поволжском регионе обозначилось снижение динамики прироста добычи. Было принято решение плотно заняться комплексным освоением нефтяных недр Западной Сибири, но и не упускать из виду потенциальные возможности континентального шельфа.

В общем, страна стояла на низком старте проекта, в реализации которого время спустя будут задействованы сотни тысяч рабочих и специалистов. В короткие сроки предстояло заложить в Западной Сибири основы строительной индустрии для обустройства нефтяных и газовых месторождений, для возведения городов с нуля - причем в сложнейших природно-климатических условиях, на не обжитых территориях.

Комплекс работ по освоению нефтяных и газовых месторождений Тюменской области был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, и уже к концу 1965 года в область по комсомольским путевкам прибыло несколько тысяч человек, которые влились в состав комсомольско-молодежных бригад на строительстве ключевых нефтегазовых объектов Западной Сибири. А значительно выросшая и укрепившаяся армия советских нефтяников наконец получила свой профессиональный праздник.

Первый праздник нефтяников и газовиков пришелся уже на 5 сентября (в этом году отмечаем 6 сентября. - Ред.), то есть спустя всего неделю после выхода указа о его учреждении. Поэтому дебют прошел без помпы: на предприятиях и в организациях прошли собрания, где руководство просто поздравило трудовые коллективы. И только спустя 15 лет День работников нефтяной и газовой промышленности получил статус государственного праздника. Улицы Нефтяников есть во многих российских городах: Ярославле, Сургуте, Перми, Орске, Альметьевске, Нефтекамске, Нефтеюганске и т.д.

За пять с половиной десятилетий изменилось многое. В два с лишним раза увеличились объемы добычи (даже с учетом снижения в этом году). Другими стали технологии, сменились поколения нефтяников, даже той страны, в которой появился этот праздник, уже нет. Большая часть западносибирских месторождений перешла в разряд угасающих. На повестке дня - разработка залежей Восточной Сибири, Арктики, шельфа. Лишь одно осталось неизменным - значимость нефтегазовой отрасли для отечественной экономики.

Доля нефтегазовых доходов составила по итогам 2019 года немногим больше 40 процентов от общих поступлений в бюджет. В первой половине нынешнего года, по данным доклада счетной палаты об исполнении федерального бюджета, доля дохода казны от продажи нефти и газа по объективным причинам оказалась на 13,9 процента ниже прошлогоднего уровня и составила 29,3 процента, или 2,66 триллиона рублей из 9,09 триллиона суммарных поступлений.

В нынешнем году лепта "керосинки" прогнозируется на уровне 35 процентов. Впрочем, поступательное понижение нефтегазовой доли наблюдается уже несколько лет и вовсе не привязано к снижению добычи или экспорта: страна слезает с нефтяной иглы и садится на углу инновационную, увеличивая экспорт не сырья, а продуктов высокого передела, в том числе и углеводородных.

Кстати

Вместе с Россией в первое воскресенье сентября День работников нефтяной и газовой промышленности отмечают Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия. В Азербайджане этот день празднуется 20 сентября, на Украине - во второе воскресенье сентября.