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Рубрика: В мире

В странах Америки жертвами коронавируса стали более 2,5 тысячи медработников

В странах Америки более полумиллиона медицинских работников заразились новым коронавирусом, из них свыше 2,5 тысячи скончались из-за осложнений. Такие данные озвучила глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьенн.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"У нас самое высокое в мире число заразившихся медицинских работников", - цитирует ТАСС Этьенн. По ее словам, на долю медработников в Мексике и США приходится каждый седьмой случай заражения. Глава ПАОЗ призвала страны обеспечить своему медицинскому персоналу безопасные условия работы.

В мире, по последним данным, зафиксировано около 26 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались за время пандемии более 860 тысяч человек.

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