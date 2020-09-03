Пандемия изменила социальные приоритеты россиян: запрос на перемены сменился запросом на стабильность. Такой вывод сделали эксперты Института социального маркетинга (ИНСОМАР) после проведенного ими исследования. Они отмечают, что в настроениях общества превалируют экономические страхи, и советуют политикам, идущим на выборы, учитывать это. Их доклад, подготовленный по итогам исследования, представляет собой экспертные рекомендации участникам избирательных кампаний, развернувшихся в канун предстоящего 13 сентября Дня единого голосования.

Аналогичный доклад социологи ИНСОМАР презентовали осенью 2019 года. Тогда россияне тоже выражали тревогу за свое экономическое положение, но при этом был запрос на обновление. Теперь же граждане хотят стабильности. В их настроениях доминирует патернализм, желание социального государства. Они считают, что власть "предельно ответственна" за экономическую ситуацию, резко обострившуюся из-за пандемии. Люди, говорится в докладе, не верят, что пандемию удастся пройти без потерь, масштаб которых им еще неясен. Они боятся коррупции, роста преступности и алкоголизма. Поэтому им нужна "скромная, но требовательная власть, переживающая вместе с населением общие беды и лишения".

Социальная проблематика сейчас выходит на первый план, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Когда же политик "начинает говорить на какие-то политические темы, такие, как права и свободы, у избирателей возникает ощущение легковесности".

Ставить стабильность выше гражданских свобод - устойчивый тренд в современной России. По данным ВЦИОМ, более 70 процентов россиян готовы пренебречь демократией ради порядка в стране. Чаще других такое мнение высказывают сторонники КПРФ (78 процентов) и пожилые люди (77). Более 45 процентов опрошенных понимают под порядком политическую и экономическую стабильность, 29 процентов считают, что порядок - это соблюдение законов, 20 процентов трактуют порядок как возможность для каждого реализовать свои права. Лишь каждый пятый участник опроса считает необходимым неукоснительно соблюдать демократические принципы, "пусть это и может дать определенную свободу разрушительным элементам". На такой точке зрения стоят москвичи и петербуржцы (33 процента), а также молодежь (29). Демократия, по мнению 47 процентов респондентов, - это свобода слова, печати, вероисповедания. Почти четверть опрошенных связывают демократию с экономическим процветанием страны, а 19 процентов - со строгой законностью. При этом люди хотят не застоя, а "стабильного улучшения жизни". Более половины респондентов полагают, что "страна нуждается в стабильности, реформах эволюционного характера". Число сторонников "быстрых, кардинальных реформ в экономической и политической сферах" сокращается - их сейчас менее трети.

По мнению российского большинства, демократия нужна, но "совершенно особая, соответствующая национальным традициям и специфике" страны. Нужной демократию считают 62 процента опрошенных, а 55 процентов признают ее только в национальном обличье. Людьми западной культуры "совершенно не ощущают себя" 43 процента опрошенных, а для 37 процентов "это не очень важно". Однако тот факт, что многие соотечественники имеют имущество на Западе и посылают туда учиться своих детей, раздражает лишь 21 процент россиян.

Пандемия изменила приоритеты россиян: запрос на перемены сменился запросом на стабильность

Отсутствие потребности в гражданских свободах объясняется еще и патерналистскими настроениями. Эти настроения очень сильны. Поэтому запросы 70 процентов общества обращены к власти. Сотрудники Института социологии РАН исследовали феномен современного русского национализма. Казалось бы, национализм пользуется широкой популярностью, 60 процентов людей в той или иной форме поддерживают националистические лозунги, а при этом ни одна националистическая партия не может и полпроцента голосов набрать на выборах. Потому что весь этот националистический запрос обращен к власти, а не к тем политикам-маргиналам, кто пытается создать националистическую партию. Что такое националистический запрос? Это часть все того же запроса на стабильность.

Большинство жителей страны считают, что желаемая стабильность вполне может быть обеспечена без их участия. По данным опроса, проведенного фондом "Общественное мнение", более 90 процентов россиян не проявляли в последние два года никакой политической или гражданской активности. А именно - 95 процентов опрошенных не состояли в партиях и не собирали подписи в поддержку какого-либо политика, 94 процента не агитировали за или против какой-нибудь законодательной инициативы и чуть более 90 процентов не были ни наблюдателями на выборах, ни добровольцами или волонтерами, не участвовали ни в деятельности НКО, ни в каких-либо массовых акциях. Гражданская активность (ее лучше назвать общественной) проявляется только при решении бытовых проблем по месту жительства. Что, в общем, неудивительно: 87 процентов граждан считают, что не могут влиять на принятие государственных решений в стране, а 81 процент - не видят возможности путем голосования улучшить что-то в своем регионе. Более 80 процентов опрошенных не готовы лично участвовать в политике, потому что "все равно ничего изменить нельзя" (29 процентов), "политика не для рядовых граждан" (28), "не хватает времени" (28).

Невысокая гражданская активность объясняется простой, но серьезной причиной - усталостью

Невысокая гражданская активность сегодня - следствие не только экономических страхов, побуждающих граждан между переменами и стабильностью выбирать второе. Она объясняется еще и такой простой, но не менее серьезной причиной, имя которой - усталость.