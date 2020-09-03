Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США

Вашингтон вводит новые ограничения для китайских дипломатов в Соединенных Штатах. В среду, 2 сентября, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти будут требовать от высокопоставленных дипломатов КНР получения разрешения госдепа перед посещением университетских кампусов США или проведением культурных мероприятий с участием более 50 человек за пределами территории дипмиссии.

Посольство Китая в Вашингтоне назвало этот шаг "еще одним неоправданным ограничением и барьером для китайского дипломатического и консульского персонала", который "идет вразрез с самопровозглашенными ценностями открытости и свободы" в Америке, сообщает Reuters.

Как отмечают аналитики, эти новые ограничительные меры является частью масштабной кампании администрации Трампа, озабоченной растущим влиянием Китайской Народной Республики. Дональд Трамп обозначил жесткий подход к КНР в качестве ключевой внешнеполитической платформы своей предвыборной программы.

В Вашингтоне назвали введение новых правил ответом на ограничения, введенные Пекином в отношении американских дипломатов, работающих в Китае. Глава госдепа также заявил, что американские власти примут меры, чтобы обеспечить "правильную идентификацию всех аккаунтов китайских посольств и консульств в социальных сетях".

"Доступ для наших дипломатов в Китае должен отражать доступ, который есть у китайских дипломатов в Соединенных Штатах, и сегодняшние шаги существенно продвинут нас в этом направлении", - заявил Помпео, добавив, что представители американского дипломатического ведомства направили письмо руководству университетов США, в котором предупредили об "угрозах, исходящих от коммунистической партии Китая". По словам главы американской дипломатии, эти угрозы якобы "могут проявляться в форме незаконного финансирования исследований, кражи интеллектуальной собственности, запугивания иностранных студентов и непрозрачных усилий по набору талантов".

Во вторник Помпео выразил мнение, что к концу года десятки культурных центров Института Конфуция КНР в университетских кампусах США, которые он обвинил в работе по вербовке "шпионов и пособников", будут закрыты.

В октябре прошлого года госдеп потребовал от китайских дипломатов заблаговременно уведомлять американское дипломатическое ведомство о любых встречах с государственными, местными и муниципальными чиновниками США, а также в образовательных и исследовательских учреждениях. Вашингтон также обязал китайские СМИ регистрироваться в качестве иностранных представительств, и в марте объявил о сокращении числа журналистов, которым разрешено работать в американских офисах крупных китайских медиа, со 160 до 100 человек.