Венецианский международный кинофестиваль открылся итальянским фильмом

Вчера открылся 77-й Венецианский международный кинофестиваль, и его открытие - на самом деле больше, чем просто мероприятие. Это миссия, призванная показать, что фестивальная жизнь не ушла в цифровой мир. Организаторам "Мостры" понадобилась большая смелость принять решение, что их фестиваль станет первым крупным кинособытием, которое пройдет в формате офлайн после начала пандемии.

Так что многие гости, участники и кинокритики вовсе не испугались сурового правила, что посещать можно будет лишь гостиницы и кинозалы и не отклоняться от этого маршрута, и, используя все возможности и открытые границы, со множеством пересадок, помчались на остров Лидо. Зрители также оживились и приняли правила - билеты на показы можно приобрести только онлайн - чтобы у касс не было скопления людей, а на сеансах можно будет сидеть на дистанции и в масках.

Завсегдатаи "Мостры" отмечают, что впервые за 11 лет киносмотр открылся итальянской картиной. Это фильм режиссера Даниэле Лукетти "Фамильный узел", в котором сыграли Альба Рорвахер и Сильвио Орландо. Лента не входит в основной конкурс фестиваля - она отобрана во внеконкурсную программу художественных фильмов. Ведущей торжественной церемонии открытия стала Анна Фольетта, известная итальянская актриса. Наш зритель ее знает, благодаря ролям в фильмах "Идеальные незнакомцы", "Американец" и другим.

После открытия 77-го Венецианского кинофестиваля можно отметить, что повышенное внимание досталось британской актрисе Тильде Суинтон, которая появилась на публике в маске, не стесняясь того, что фотографии будут смотреться не так, как обычно. Правда, потом она сняла маску медицинскую и позировала в карнавальной - Венецианской, что опять же вызвало повышенный интерес и СМИ, и зрителей. Кроме того, Суинтон как раз в день открытия вручили почетного "Золотого Льва" "За вклад в мировой кинематограф" (еще одного "Льва" получит гонконгский режиссер и сценарист Энн Хуэй). А еще одним из самых ожидаемых фильмов Венеции этого года стал короткий метр, снятый Педро Альмодоваром The Human Voice ("Человеческий голос"), где Тильда Суинтон сыграла главную роль.

В центре внимания 77-й "Мостры" и американский режиссер и сценарист Абель Феррара. Ему вручат специальную награду фестиваля - приз Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, присуждаемый за инновационные идеи в кино.

Много говорят и о председателе жюри программы VR. Его возглавил, пожалуй, самый модный гейм-дизайнер мира - японец Хидео Кадима.

Конкурсная программа фестиваля сокращена - на этот раз в ней 18 фильмов, а в прошлом был 21. Организаторами отменена секция Sconfini ("Без границ") - пришлось чем-то жертвовать, чтобы обеспечить повышенную безопасность. С этого года принято решение секцию VR полностью перевести в онлайн. В нее вошли 44 проекта из 24 стран. 36 из них можно увидеть на сайте кинофестиваля после регистрации. И только в дни проведения "Мостры" - со 2 по 12 сентября. А восемь фильмов доступны только гостям смотра. Но у москвичей в этом плане есть огромное преимущество. Российская столица вошла в число городов, где организовали специальные показы с соответствующим оборудованием всей VR-программы 77-го Венецианского кинофестиваля. Смотреть фильмы можно на дизайн-пространстве "Флакон". Обозреватель "РГ" ознакомилась с некоторыми из них, и должна сказать, что они - большой шаг в освоении нового формата. Причем, в VR-фильмах задействованы звезды актерского мастерства и режиссура первой величины - такие, как Кейт Уинслет, Глен Клоуз, Джон Фавро и другие. Кстати, одна из картин посвящена нашей Бабе Яге.

Если уж зашел разговор о российском присутствии на фестивале, то "РГ" писала о том, что наша страна в Венеции представлена исторической драмой Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" и короткометражным мультфильмом Андрея Хржановского "Долгое путешествие". Российская премьера фильма Кончаловского пройдет на фестивале "Кинотавр", который начнет свою работу в Сочи за день до закрытия Венецианского кинофестиваля - 11 сентября.

Также параллельно с "Мострой" проходит программа "Дни Венеции", где в этом году участвуют два российских фильма. Оба также вошли в программу "Кинотавра" с российскими премьерами. Это "Конференция Ивана И. Твердовского и "Китобой" Филиппа Юрьева.

Вернемся к основному конкурсу. Помимо Кончаловского, в нем работы Хилала Байдарова, Киёси Куросавы, Корнеля Мундруцо, Клаудио Ноче, Джанфранко Рози и других режиссеров. Уже говорят о таких картинах, как "Мир грядущий" Моны Фастволд Лерче, "Куда ты идешь, Аида?" Ясмилы Жбанич, "Снега больше не будет" Малгожаты Шумовской, "Земля кочевников" Хлои Чжао, "Любовники" Николь Гарсиа, "Мисс Маркс" Сузанны Никкьярелли, "А завтра - весь мир" Юлии фон Хайнц, "Сестры Малакузо" Эммы Данте.

Жюри основного конкурса возглавила австралийская актриса Кейт Бланшетт. В него вошли американский актер Мэтт Диллон (в жюри он заменил румынского режиссера Кристи Пую), австрийский режиссер Вероника Франц, британский - Джоанна Хогг, немецкий - Кристиан Петцольд, итальянский писатель Никола Ладжойа и французская актриса Людвин Санье.

Во внеконкурсной программе художественного кино в этом году десять картин. Привлекает внимание биографическая драма "Герцог" Роджера Мишелла, где сыграли Хелен Миррен, Джим Бродбент и Финн Уайтхед. Также в секции - фильмы Энн Хуэй, Реджины Кинг, Кайла Ранкина и других. В секции "Горизонты" - 19 полнометражных игровых картин и 14 короткометражных. Российский фильмов в ней в этом году нет.

Всего же в программах в Венеции в этом году - 65 фильмов из 50 стран.