Владимир Урин: Повышать цены на билеты Большой театр не будет

6 сентября Большой театр откроет свой 245-й сезон на Исторической сцене эпической оперной драмой Верди "Дон Карлос" с участием мировых звезд - Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова. Все три "звездных" спектакля пройдут с аншлагом: билетов в кассах уже нет.

"Самый дорогой билет стоит 15000 рублей: это наша верхняя планка. Повышать цены на билеты Большой театр не будет. На некоторые спектакли мы даже чуть-чуть снизили цены. В целом же, цены остались такими же, как до пандемии", - сказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин в интервью "Российской газете".

Он также рассказал, что в октябре в Большом театре должен выступить Пласидо Доминго.

"Мы договорились об этих выступлениях, потому что в апреле Пласидо Доминго должен был петь у нас Жермона в "Травиате", но спектакль не состоялся. Мы снова вступили с ним в переговоры и решили, что 21 октября он продирижирует у нас "Манон Леско", а 24 октября даст концерт со своими друзьями и коллегами. Продавать билеты мы не будем до тех пор, пока не поймем, кто будет участвовать в концерте. Раскупят билеты, я уверен, за один-два дня, тем более что мы не собираемся задирать цены.

О том, каким Большой театр вышел из карантина и каким правилам будет следовать в новом сезоне, какие ресурсы позволили заявить в афише 17 премьер и когда завершится реконструкция Камерной сцены, сможет ли театр отправиться на гастроли в 2021 году и как удалось привезти постановщиков из Италии, Пуэрто-Рико, Болгарии, Франции - обо всем этом и многом другом совсем скоро читайте в интервью с Владимиром Уриным в "Российской газете" и на сайте rg.ru.