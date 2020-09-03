Володин: Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в годовщину окончания Второй мировой войны призвал россиян помнить о том, какую цену пришлось заплатить миру за победу над нацизмом.

"Начатая в 1939 году фашистской Германией Вторая мировая война стала вечным напоминанием о том, как важно ценить мирную жизнь и решительно пресекать угрозы, чреватые трагедиями, гибелью людей, разрушением государств", - отметил он.

Председатель нижней палаты российского парламента напомнил, что самая кровопролитная и масштабная в истории человечества война длилась шесть лет и поставила на грань выживания целые народы. "Наша страна понесла тяжелейшие потери. Погибли 27 миллионов солдат и мирных жителей", - подчеркнул он.

"Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа", - заключил председатель Госдумы.

Напомним, в апреле этого года российский парламент принял поправку в закон 2010 года "О днях воинской славы и памятных датах России", которой день окончания Второй мировой войны был перенесен со 2 на 3 сентября. Именно эта дата была объявлена праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР в 1945 году.

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