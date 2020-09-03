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03.09.2020 16:28
Рубрика: Власть

Володин: Россия должна получить доступ ко всем материалам по Навальному

Текст: Галина Мисливская

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что российские специалисты должны иметь возможность ознакомиться с материалами, касающимися состояния Алексея Навального.

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"С момента пересечения Навальным границы РФ, у нас нет никакой информации о его состоянии, и это тоже вызывает вопрос. Если сейчас с ним что-то произойдет, его состояние ухудшится, мы не сможем исключить, что это организованная на территории Германии провокация", - цитирует слова спикера пресс-служба ГД.

Володин подчеркнул, что под угрозу поставлена жизнь гражданина России. "Необходимо сделать все, чтобы российская сторона получила доступ ко всем материалам, касающимся дела Навального. Чтобы российские специалисты могли оценить его состояние", - считает он.

Однако вместо этого - "агрессивные политические заявления" немецких политиков. "Для того, чтобы отношения между нашими странами развивались, они должны строиться на принципах взаимного уважения, открытости и отсутствия двойных стандартов", - заявил Володин.

Фото: Maja Hitij/Getty Images
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По его мнению, следует подключить к этому парламентариев двух стран. "Считаем правильным, чтобы парламентские фракции Бундестага ФРГ изучили ситуацию. Со своей стороны, мы готовы к диалогу", - сказал Вячеслав Володин.

Он уверен, что задача здравых политических сил - "разобраться в ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию".

Володин также считает нелогичными обвинения в адрес российских властей в связи с болезнью Навального. "Зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь", - отметил он.

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