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03.09.2020 08:31
Рубрика: Общество

Врач рассказал о полезном для вен и сосудов десерте

Текст: Оксана Грибанова

Учитывая распространенность заболеваний вен и сосудов (варикоза, флебита, тромбофлебита) среди мужчин и женщин, врач-флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов посоветовал включить в рацион ряд продуктов, которые способствуют улучшению кровообращения и помогают укрепить стенки вен и сосудов.

Фото: AP
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"Важно есть пищу, которая богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием", - отметил врач, порекомендовав есть каши, цитрусовые, зеленые овощи. Любителям сладкого специалист посоветовал есть в умеренном количестве сухофрукты, ягоды и цукаты, пишет KP.Ru. Также необходимо пить достаточное количество воды - она помогает снизить вязкость крови и уменьшить риск появления тромбов.

Наука Общество Здоровье

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