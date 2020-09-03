Врач рассказал о полезном для вен и сосудов десерте

Учитывая распространенность заболеваний вен и сосудов (варикоза, флебита, тромбофлебита) среди мужчин и женщин, врач-флеболог и сосудистый хирург Денис Ибрагимов посоветовал включить в рацион ряд продуктов, которые способствуют улучшению кровообращения и помогают укрепить стенки вен и сосудов.

"Важно есть пищу, которая богата витаминами А, С, Е, калием, магнием, фосфором, кальцием", - отметил врач, порекомендовав есть каши, цитрусовые, зеленые овощи. Любителям сладкого специалист посоветовал есть в умеренном количестве сухофрукты, ягоды и цукаты, пишет KP.Ru. Также необходимо пить достаточное количество воды - она помогает снизить вязкость крови и уменьшить риск появления тромбов.