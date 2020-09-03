Вузы не будут ограничивать число студентов на лекциях

Ограничений по числу студентов в аудиториях из-за коронавируса не будет. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 1" министр науки и высшего образования Валерий Фальков. А вот маски - будут.

- Есть жесткое требование, чтобы носить маски, - подчеркнул министр. - Снимать маску разрешено только преподавателю при проведении занятий в обычных или творческих вузах. А в остальных случаях в лекционных аудиториях может быть любое количество студентов. Но многие вузы все-таки ввели ограничения. Ряд вузов определили порог - 50 студентов. Если больше - то занятие автоматически проводится онлайн.

Валерий Фальков рассказал также, что в наступившем учебном году в вузах будет учиться более 4 миллионов студентов. В некоторых университетах длинные лекции переведут в онлайн в целях профилактики коронавируса. "Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то в регионах будут принимать соответствующие решения", - отметил он.