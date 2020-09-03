Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать"

Новый фильм "бондианы" "Не время умирать" ждали с начала года. Когда стало известно, что он не выйдет вовремя из-за пандемии, Интернет обошел постер-мем с переиначенным названием "Не время выпускать". Дэниел Крейг, который в очередной раз возвращается к роли Джеймса Бонда, был на нем в маске.

Но сегодня уже известно, что картина "Не время умирать" выйдет в прокат 19 ноября. И студия Universal "подносит патроны", чтобы вернуть зрителя в кино. На прошлой неделе вышел новый постер. Вчера выпустили рекламный короткий тизер - как анонс сегодняшнего выхода трейлера. Что в трейлере? Все, за что мы так любим "бондиану", но на новом, суперсовременном уровне. Пули свистят, машины переворачиваются в воздухе и на земле, самые сексуальные женщины "случайно" оказываются с главным героем, Рами Малек - в роли мирового зла. И Рэйф Файнс, который теперь по роли глава Ми-6, нервничает по поводу того, что храбрый Бонд приготовил очередной сюрприз. Дэниел Крейг в хорошей для своего возраста форме, и трюки смотрятся отлично - видно невооруженным взглядом. Один трюк - на канатах - даже может соперничать с похожим в фильме "Довод" Кристофера Нолана.

Остается напомнить, что новую картину из самой знаменитой в мире франшизы производят компании Альберта Р. Брокколи EON Productions, студии Metro Goldwyn Mayer (MGM) и Universal Pictures International. ​​​​​​Режиссёр фильма: Кэри Фукунага, авторы сценария: Нил Пёрвис и Роберт Уэйд, Кэри Фукунага, Скотт З. Бёрнс и Фиби Уоллер-Бридж.

В фильме также снимаются: Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Рори Киннер, Давид Денсик, Дали Бенссалах, Джеффри Райт и другие.