Вышла посмертная книга Андрея Дементьева

Андрей Дементьев - один из самых известных и любимых российских поэтов, чьи пронзительные стихи стали отражением времени и даже символом нескольких поколений. Многие из его произведений легли в основу известнейших песен ("Лебединая верность", "Баллада о матери", "Аленушка"), другие же разлетелись на цитаты и навсегда остались в памяти читателей огромной страны. Сборники стихов Андрея Дементьева переведены на английский, французский, итальянский, испанский и многие другие языки, выдержали много переизданий и на родном, русском, языке.

Творчество Андрея Дементьева близко и понятно каждому читателю: лирика заставляет трепетать все струны души и навевает чувство легкой грусти, другие же стихотворения пронизаны духом патриотизма, горькой иронией, неприятием современной действительности… Поэт как никто другой умел чувствовать Слово - и умещать, порой, в несколько строк весь свой поэтический замысел.

В этот сборник вошли преимущественно короткие стихотворения - и уже известные читателю, и новые, ранее не публиковавшиеся. Их тематика многогранна и разнообразна - это и очарование красотой природы, и посвящения дружбе, и стихи на острые политические темы, а также лирика, полная восхищения своим народом и негодования из-за окружающей несправедливости (такие стихотворения сам автор характеризует как поэтическую публицистику).