Обновленная программа перевода личного и общественного транспорта с бензина на газ, стартовавшая в июле этого, года предполагает, что к 2024 году в России будет около 274 тысяч автомобилей, использующих газомоторное топливо (ГМТ). Для сравнения, к середине 2020 года таких машин в нашей стране около 155 тысяч. То есть их количество за четыре года вырастет почти в два раза.

В программе уже участвуют 23 региона, и ожидается, что в 2021 году к ним присоединятся еще четыре. Впечатляющие меры поддержки - государство субсидирует до 65 процентов стоимости переоборудования, а еще 30 процентов обещает компенсировать компания "Газпром" - не вызывает сомнений в успешности начинания.

В интервью "Российской газете" замминистра энергетики Антон Инюцын сообщил, что программа может быть расширена на всю страну, но тогда дополнительно на каждый год понадобится еще около 15 миллиардов рублей к тем 4,2 миллиарда, которые уже заложены до 2024 года (то есть еще 60 миллиардов).

Можно еще долго расписывать достоинства программы, но они и без этого хорошо известны, и лучше остановиться на некоторых деталях, которые почему то часто обходят стороной. Во-первых, о причинах перехода именно на газ, а не, например, на электричество, как делается во многих странах Европы и Азии.

Здесь самый главный фактор - экономический. Перевести на газ можно любой автомобиль, работающий на бензине (с дизельного топлива на газ перейти нельзя), и стоит это совсем недорого. Цена переоборудования легковых автомобилей сейчас в среднем составляет 54-84 тысяч рублей, "Газелей" - от 94 тысяч рублей.

Россия не покупает газ за границей, он добывается здесь и в достаточных количествах, для того чтобы обеспечивать растущие внутренние потребности, не сокращая экспорт. Почти все страны Европы, Китай, Япония, Индия и прочие газ покупают, для них это импортный и, заметим, чаще всего дорогой товар. В этом случае рентабельней, отказываясь от бензина и дизеля, переходить на электричество, которое вырабатывается не только с помощью газа, но нефти, угля и альтернативных источников энергии. Им выгодней субсидировать покупку весьма дорогих электромобилей и генерацию на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), нежели переходить на газомоторное топливо, сохраняя зависимость от импорта энергоресурса, мировые цены которого за последние 10 лет менялись более чем в 5 раз, как в сторону роста, так и падения.

В России к 2021 году планируется построить 11 морских судов, работающих на сжиженном газе

Есть и технический нюанс. Одной из главных проблем электрического транспорта сейчас во всех странах мира стала неготовность электросетей к возрастающей нагрузке из-за роста числа электрокаров. Законы физики никто не отменял, объемы потребляемой энергии приходится восполнять, а ее в пиковые периоды просто не хватает. Причем затруднения с подзарядкой возникают не только в неравномерно развивающихся сетях стран АТР, но и в Европе и в США. Кроме того, климатические условия на большей части территории нашей страны совсем не способствуют стабильной работе аккумуляторов, которые, как известно, быстро "садятся" на морозе. У газомоторного транспорта же таких трудностей нет.

Следующий момент - экологический. Противники перехода на газомоторное топливо часто говорят, что электротранспорт хоть и дороже, но наносит меньше вреда окружающей среде. С этим можно согласиться только в случае если бы электрическая энергия бралась из воздуха, причем без использования ветрогенераторов. Если учитывать огромную долю считающейся сейчас одной из самых "грязных" угольной генерации в производстве электроэнергии в странах, где сейчас сильно развит электромобильный транспорт, например, Китае, США или Японии, то безвредность электромобилей сильно преувеличена. И это без учета утилизации батарей и аккумуляторов, используемых в электрокарах, в которых содержатся в большом объеме половина чрезвычайно вредных для природы веществ из таблицы Менделеева.

Второе, о чем почему-то постоянно забывают - это применение газомоторного топлива для других видов транспорта. Фактор очень важный, особенно учитывая мировую экологическую повестку. С 2020 года ужесточились международные требования к выбросам от судоходства, и эта тенденция, по-видимому, сохранится и в дальнейшем. Перевод судов на более чистые и дорогие виды нефтяного топлива увеличит операционные затраты их владельцев, что приведет к росту стоимости экспортируемых из России товаров. А учитывая, что основной поток поставок за границу из России составляет сырье и производимая из нее продукция, для нашей страны это может оказаться критическим с точки зрения конкурентоспособности товара.

Сейчас активно реализуется программа по внедрению сжиженного природного газа (СПГ) в качестве бункерного топлива, чему способствует увеличение производства СПГ внутри России. К середине 2019 года во всем мире задействовано 159 морских (с учетом строящихся 320) судов на СПГ. В России к 2021 году планируется построить 11 морских судов, использующих СПГ как топливо. К 2025 году их количество должно возрасти в два раза. Их основным преимуществом является то, что ни под какие экологические ограничения они не попадают. Кроме того, в этом году в нашей стране построено и уже спущено на воду первое пассажирское речное судно "Чайка" с двигателями, работающими на СПГ.

Другое направление использования СПГ - железнодорожный транспорт. Первые поезда на газе в качестве топлива появились в США и СССР еще в 1950-х годах, но тогда особого распространения не получили. Хотя отечественные опытные образцы эксплуатировались до середины 1970-х годов и нареканий не вызывали. Сейчас в России есть два локомотива и один маневровый тепловоз, работающие на СПГ. При этом в ближайшее время планируется значительно увеличить их количество. По приблизительным подсчетам, в случае перехода половины железнодорожного тягового подвижного состава на СПГ, удастся высвободить почти 30 миллиардов рублей в год. Сейчас железнодорожный транспорт является одним из крупнейших в стране потребителей дизельного топлива и мазута - около 8-9 процентов всего рынка. Это около 2,5 миллиона тонн нефтепродуктов. Если хотя бы половину этого парка перевести на СПГ, можно получить огромный экологический и финансовый эффект.

По словам заместителя гендиректора РЖД Сергея Кобзева, железные дороги уже с 2025 года планируют массово перейти на приобретение локомотивов, работающих на газовом топливе, к 2030 году на четверть сократив количество дизельных локомотивов. "Мы будем переходить на газовые виды топлива, уходить от дизельного топлива, уходить от нефтепродуктов. Это для нас большой революционный шаг, связанный с огромными изменениями в локомотивах", - сказал Кобзев.