За сутки в России подтверждено 4995 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва 690
- Санкт-Петербург 191
- Московская область 163
- Нижегородская область 143
- Ростовская область 139
- Ставропольский край 130
- Свердловская область 121
- Саратовская область 108
- Красноярский край 108
- Воронежская область 101
- Волгоградская область 98
- Самарская область 98
- Ульяновская область 94
- Краснодарский край 90
- Оренбургская область 88
- Кемеровская область 86
- Пензенская область 85
- Республика Калмыкия 79
- Приморский край 77
- Иркутская область 75
- Республика Дагестан 74
- Мурманская область 73
- Хабаровский край 73
- Ханты-Мансийский АО 72
- Кировская область 65
- Алтайский край 64
- Пермский край 59
- Карачаево-Черкесская Республика 56
- Челябинская область 51
- Новосибирская область 50
- Тюменская область 49
- Республика Бурятия 49
- Орловская область 48
- Архангельская область 48
- Сахалинская область 48
- Республика Саха (Якутия) 47
- Удмуртская Республика 45
- Ямало-Ненецкий АО 44
- Томская область 44
- Омская область 43
- Белгородская область 42
- Ивановская область 38
- Астраханская область 38
- Ярославская область 37
- Вологодская область 36
- Липецкая область 34
- Ленинградская область 34
- Забайкальский край 34
- Республика Башкортостан 32
- Республика Мордовия 32
- Владимирская область 31
- Республика Крым 31
- Амурская область 30
- Рязанская область 29
- Кабардино-Балкарская Республика 29
- Чувашская Республика 29
- Курская область 28
- Тульская область 28
- Республика Татарстан 28
- Республика Алтай 28
- Республика Тыва 28
- Брянская область 27
- Республика Карелия 27
- Калужская область 26
- Тамбовская область 26
- Магаданская область 26
- Костромская область 24
- Республика Коми 24
- Камчатский край 24
- Псковская область 23
- Республика Ингушетия 23
- Республика Северная Осетия 23
- Курганская область 23
- Республика Хакасия 23
- Тверская область 22
- Новгородская область 21
- Калининградская область 20
- Республика Адыгея 20
- Смоленская область 16
- Республика Марий Эл 16
- Еврейская АО 7
- Чеченская Республика 6
- г.Севастополь 6
Всего в РФ зарегистрировано 1 009 995 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- Московская область 0,2%
- Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев
- Белгородская область 1
- Воронежская область 2
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 6
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 3
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 13
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 22
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 3
- Ставропольский край 3
- Республика Марий Эл 2
- Республика Татарстан 1
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 1
- Курганская область 1
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 3
- Алтайский край 1
- Красноярский край 6
- Иркутская область 1
- Новосибирская область 3
- Омская область 5
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 6
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 17 528 человека
За сутки выписано по выздоровлению 5 766 человек
- Белгородская область 84
- Брянская область 16
- Владимирская область 17
- Воронежская область 255
- Ивановская область 73
- Калужская область 29
- Костромская область 47
- Курская область 36
- Липецкая область 20
- Московская область 211
- Орловская область 54
- Рязанская область 16
- Смоленская область 17
- Тамбовская область 24
- Тверская область 26
- Тульская область 42
- Ярославская область 97
- Москва 1157
- Республика Карелия 10
- Республика Коми 48
- Архангельская область 43
- Вологодская область 44
- Калининградская область 15
- Ленинградская область 31
- Мурманская область 54
- Новгородская область 48
- Псковская область 37
- Санкт-Петербург 112
- Республика Калмыкия 35
- Республика Крым 24
- Краснодарский край 37
- Астраханская область 78
- Волгоградская область 134
- Ростовская область 112
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 41
- Республика Ингушетия 16
- Кабардино-Балкарская Республика 14
- Карачаево-Черкесская Республика 23
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Ставропольский край 108
- Республика Башкортостан 7
- Республика Марий Эл 8
- Республика Мордовия 35
- Республика Татарстан 50
- Удмуртская Республика 17
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 43
- Кировская область 60
- Нижегородская область 110
- Оренбургская область 159
- Пензенская область 80
- Самарская область 67
- Саратовская область 71
- Ульяновская область 297
- Курганская область 22
- Свердловская область 102
- Тюменская область 26
- Ханты-Мансийский АО 112
- Ямало-Ненецкий автономный округ 13
- Челябинская область 63
- Республика Алтай 29
- Республика Тыва 22
- Республика Хакасия 15
- Алтайский край 83
- Красноярский край 83
- Иркутская область 125
- Кемеровская область 167
- Новосибирская область 58
- Омская область 111
- Томская область 25
- Республика Бурятия 44
- Республика Саха (Якутия) 38
- Забайкальский край 37
- Камчатский край 7
- Приморский край 91
- Амурская область 14
- Магаданская область 27
- Хабаровский край 75
- Сахалинская область 51
За весь период выписано по выздоровлению по России - 826 935 человек