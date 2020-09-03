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03.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4995 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4995 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,0% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам

  1. Москва 690
  2. Санкт-Петербург 191
  3. Московская область 163
  4. Нижегородская область 143
  5. Ростовская область 139
  6. Ставропольский край 130
  7. Свердловская область 121
  8. Саратовская область 108
  9. Красноярский край 108
  10. Воронежская область 101
  11. Волгоградская область 98
  12. Самарская область 98
  13. Ульяновская область 94
  14. Краснодарский край 90
  15. Оренбургская область 88
  16. Кемеровская область 86
  17. Пензенская область 85
  18. Республика Калмыкия 79
  19. Приморский край 77
  20. Иркутская область 75
  21. Республика Дагестан 74
  22. Мурманская область 73
  23. Хабаровский край 73
  24. Ханты-Мансийский АО 72
  25. Кировская область 65
  26. Алтайский край 64
  27. Пермский край 59
  28. Карачаево-Черкесская Республика 56
  29. Челябинская область 51
  30. Новосибирская область 50
  31. Тюменская область 49
  32. Республика Бурятия 49
  33. Орловская область 48
  34. Архангельская область 48
  35. Сахалинская область 48
  36. Республика Саха (Якутия) 47
  37. Удмуртская Республика 45
  38. Ямало-Ненецкий АО 44
  39. Томская область 44
  40. Омская область 43
  41. Белгородская область 42
  42. Ивановская область 38
  43. Астраханская область 38
  44. Ярославская область 37
  45. Вологодская область 36
  46. Липецкая область 34
  47. Ленинградская область 34
  48. Забайкальский край 34
  49. Республика Башкортостан 32
  50. Республика Мордовия 32
  51. Владимирская область 31
  52. Республика Крым 31
  53. Амурская область 30
  54. Рязанская область 29
  55. Кабардино-Балкарская Республика 29
  56. Чувашская Республика 29
  57. Курская область 28
  58. Тульская область 28
  59. Республика Татарстан 28
  60. Республика Алтай 28
  61. Республика Тыва 28
  62. Брянская область 27
  63. Республика Карелия 27
  64. Калужская область 26
  65. Тамбовская область 26
  66. Магаданская область 26
  67. Костромская область 24
  68. Республика Коми 24
  69. Камчатский край 24
  70. Псковская область 23
  71. Республика Ингушетия 23
  72. Республика Северная Осетия 23
  73. Курганская область 23
  74. Республика Хакасия 23
  75. Тверская область 22
  76. Новгородская область 21
  77. Калининградская область 20
  78. Республика Адыгея 20
  79. Смоленская область 16
  80. Республика Марий Эл 16
  81. Еврейская АО 7
  82. Чеченская Республика 6
  83. г.Севастополь 6
Всего в РФ зарегистрировано 1 009 995 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  2. Московская область 0,2%
  3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев

  1. Белгородская область 1
  2. Воронежская область 2
  3. Курская область 1
  4. Липецкая область 1
  5. Московская область 6
  6. Орловская область 1
  7. Рязанская область 1
  8. Смоленская область 1
  9. Тверская область 3
  10. Тульская область 2
  11. Ярославская область 1
  12. Москва 13
  13. Мурманская область 1
  14. Санкт-Петербург 22
  15. Волгоградская область 2
  16. Ростовская область 4
  17. Республика Дагестан 3
  18. Ставропольский край 3
  19. Республика Марий Эл 2
  20. Республика Татарстан 1
  21. Нижегородская область 4
  22. Пензенская область 1
  23. Саратовская область 1
  24. Ульяновская область 1
  25. Курганская область 1
  26. Свердловская область 6
  27. Ханты-Мансийский АО 1
  28. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  29. Челябинская область 3
  30. Алтайский край 1
  31. Красноярский край 6
  32. Иркутская область 1
  33. Новосибирская область 3
  34. Омская область 5
  35. Республика Бурятия 1
  36. Республика Саха (Якутия) 6
  37. Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 17 528 человека

За сутки выписано по выздоровлению 5 766 человек

  1. Белгородская область 84
  2. Брянская область 16
  3. Владимирская область 17
  4. Воронежская область 255
  5. Ивановская область 73
  6. Калужская область 29
  7. Костромская область 47
  8. Курская область 36
  9. Липецкая область 20
  10. Московская область 211
  11. Орловская область 54
  12. Рязанская область 16
  13. Смоленская область 17
  14. Тамбовская область 24
  15. Тверская область 26
  16. Тульская область 42
  17. Ярославская область 97
  18. Москва 1157
  19. Республика Карелия 10
  20. Республика Коми 48
  21. Архангельская область 43
  22. Вологодская область 44
  23. Калининградская область 15
  24. Ленинградская область 31
  25. Мурманская область 54
  26. Новгородская область 48
  27. Псковская область 37
  28. Санкт-Петербург 112
  29. Республика Калмыкия 35
  30. Республика Крым 24
  31. Краснодарский край 37
  32. Астраханская область 78
  33. Волгоградская область 134
  34. Ростовская область 112
  35. Севастополь 2
  36. Республика Дагестан 41
  37. Республика Ингушетия 16
  38. Кабардино-Балкарская Республика 14
  39. Карачаево-Черкесская Республика 23
  40. Республика Северная Осетия - Алания 8
  41. Ставропольский край 108
  42. Республика Башкортостан 7
  43. Республика Марий Эл 8
  44. Республика Мордовия 35
  45. Республика Татарстан 50
  46. Удмуртская Республика 17
  47. Республика Чувашия 27
  48. Пермский край 43
  49. Кировская область 60
  50. Нижегородская область 110
  51. Оренбургская область 159
  52. Пензенская область 80
  53. Самарская область 67
  54. Саратовская область 71
  55. Ульяновская область 297
  56. Курганская область 22
  57. Свердловская область 102
  58. Тюменская область 26
  59. Ханты-Мансийский АО 112
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 13
  61. Челябинская область 63
  62. Республика Алтай 29
  63. Республика Тыва 22
  64. Республика Хакасия 15
  65. Алтайский край 83
  66. Красноярский край 83
  67. Иркутская область 125
  68. Кемеровская область 167
  69. Новосибирская область 58
  70. Омская область 111
  71. Томская область 25
  72. Республика Бурятия 44
  73. Республика Саха (Якутия) 38
  74. Забайкальский край 37
  75. Камчатский край 7
  76. Приморский край 91
  77. Амурская область 14
  78. Магаданская область 27
  79. Хабаровский край 75
  80. Сахалинская область 51
За весь период выписано по выздоровлению по России - 826 935 человек
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