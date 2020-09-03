За сутки в России подтверждено 4995 случаев COVID-19 в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,0% без клинических проявлений.



Распределение по субъектам Москва 690 Санкт-Петербург 191 Московская область 163 Нижегородская область 143 Ростовская область 139 Ставропольский край 130 Свердловская область 121 Саратовская область 108 Красноярский край 108 Воронежская область 101 Волгоградская область 98 Самарская область 98 Ульяновская область 94 Краснодарский край 90 Оренбургская область 88 Кемеровская область 86 Пензенская область 85 Республика Калмыкия 79 Приморский край 77 Иркутская область 75 Республика Дагестан 74 Мурманская область 73 Хабаровский край 73 Ханты-Мансийский АО 72 Кировская область 65 Алтайский край 64 Пермский край 59 Карачаево-Черкесская Республика 56 Челябинская область 51 Новосибирская область 50 Тюменская область 49 Республика Бурятия 49 Орловская область 48 Архангельская область 48 Сахалинская область 48 Республика Саха (Якутия) 47 Удмуртская Республика 45 Ямало-Ненецкий АО 44 Томская область 44 Омская область 43 Белгородская область 42 Ивановская область 38 Астраханская область 38 Ярославская область 37 Вологодская область 36 Липецкая область 34 Ленинградская область 34 Забайкальский край 34 Республика Башкортостан 32 Республика Мордовия 32 Владимирская область 31 Республика Крым 31 Амурская область 30 Рязанская область 29 Кабардино-Балкарская Республика 29 Чувашская Республика 29 Курская область 28 Тульская область 28 Республика Татарстан 28 Республика Алтай 28 Республика Тыва 28 Брянская область 27 Республика Карелия 27 Калужская область 26 Тамбовская область 26 Магаданская область 26 Костромская область 24 Республика Коми 24 Камчатский край 24 Псковская область 23 Республика Ингушетия 23 Республика Северная Осетия 23 Курганская область 23 Республика Хакасия 23 Тверская область 22 Новгородская область 21 Калининградская область 20 Республика Адыгея 20 Смоленская область 16 Республика Марий Эл 16 Еврейская АО 7 Чеченская Республика 6 г.Севастополь 6 Всего в РФ зарегистрировано 1 009 995 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0% Московская область 0,2% Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3% За последние сутки подтверждено 114 летальных случаев Белгородская область 1 Воронежская область 2 Курская область 1 Липецкая область 1 Московская область 6 Орловская область 1 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 3 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 13 Мурманская область 1 Санкт-Петербург 22 Волгоградская область 2 Ростовская область 4 Республика Дагестан 3 Ставропольский край 3 Республика Марий Эл 2 Республика Татарстан 1 Нижегородская область 4 Пензенская область 1 Саратовская область 1 Ульяновская область 1 Курганская область 1 Свердловская область 6 Ханты-Мансийский АО 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Челябинская область 3 Алтайский край 1 Красноярский край 6 Иркутская область 1 Новосибирская область 3 Омская область 5 Республика Бурятия 1 Республика Саха (Якутия) 6 Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 17 528 человека За сутки выписано по выздоровлению 5 766 человек Белгородская область 84 Брянская область 16 Владимирская область 17 Воронежская область 255 Ивановская область 73 Калужская область 29 Костромская область 47 Курская область 36 Липецкая область 20 Московская область 211 Орловская область 54 Рязанская область 16 Смоленская область 17 Тамбовская область 24 Тверская область 26 Тульская область 42 Ярославская область 97 Москва 1157 Республика Карелия 10 Республика Коми 48 Архангельская область 43 Вологодская область 44 Калининградская область 15 Ленинградская область 31 Мурманская область 54 Новгородская область 48 Псковская область 37 Санкт-Петербург 112 Республика Калмыкия 35 Республика Крым 24 Краснодарский край 37 Астраханская область 78 Волгоградская область 134 Ростовская область 112 Севастополь 2 Республика Дагестан 41 Республика Ингушетия 16 Кабардино-Балкарская Республика 14 Карачаево-Черкесская Республика 23 Республика Северная Осетия - Алания 8 Ставропольский край 108 Республика Башкортостан 7 Республика Марий Эл 8 Республика Мордовия 35 Республика Татарстан 50 Удмуртская Республика 17 Республика Чувашия 27 Пермский край 43 Кировская область 60 Нижегородская область 110 Оренбургская область 159 Пензенская область 80 Самарская область 67 Саратовская область 71 Ульяновская область 297 Курганская область 22 Свердловская область 102 Тюменская область 26 Ханты-Мансийский АО 112 Ямало-Ненецкий автономный округ 13 Челябинская область 63 Республика Алтай 29 Республика Тыва 22 Республика Хакасия 15 Алтайский край 83 Красноярский край 83 Иркутская область 125 Кемеровская область 167 Новосибирская область 58 Омская область 111 Томская область 25 Республика Бурятия 44 Республика Саха (Якутия) 38 Забайкальский край 37 Камчатский край 7 Приморский край 91 Амурская область 14 Магаданская область 27 Хабаровский край 75 Сахалинская область 51 За весь период выписано по выздоровлению по России - 826 935 человек