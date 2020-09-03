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03.09.2020 17:50
Рубрика: Власть

Захарова упрекнула Польшу в извращении истории Второй мировой войны

Текст: Диана Ковалева

Россия возмущена тем, как Варшава сочетает извращенную интерпретацию истории Второй мировой войны с попыткой сыграть на самых глубоких чувствах бывших советских народов: эта тема вредна не только для двусторонних отношений, но и для самой Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Евгений Халдей/ТАСС
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Напомним, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе памятных мероприятий по случаю 81-й годовщины начала Второй мировой войны в очередной раз заявил, что СССР наряду с Германией виновен в развязывании войны.

"Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с попытками польского руководства спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего Советского союза теме Второй мировой войны. Конечно, особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши, который в попытках успокоить свои собственные политические воззрения или амбиции, а может быть, часть польского общества, которая ищет ответ на вопрос "кто виноват в наших военных поражениях", пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши", - заявила Захарова на брифинге.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша Правительство МИД Вторая мировая война

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