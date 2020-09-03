МИД РФ: Встреча Совбеза ООН по Беларуси станет вмешательством в дела страны

Инициированная Эстонией встреча Совета Безопасности ООН по ситуации в Беларуси будет контрпродуктивна и станет грубым вмешательством во внутренние дела республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идет не об официальном заседании Совбеза, а о проведении неформальной встречи по так называемой "формуле Арриа", которую может организовать любой член Совета - для этого не требуется согласие большинства членов органа.

"Инициированная эстонцами встреча по Беларуси - это в общем-то образец такой контрпродуктивной практики… Ситуация в Беларуси не представляет никакой угрозы международному миру и безопасности… Мы расцениваем ее (встречи - прим. "РГ") косвенное пронесение в Совет безопасности, используя такие обходные пути, как встречи по "формуле Арриа", как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства", - заявила Захарова.

Она также отметила, что в последнее время многие члены Совбеза ООН стали злоупотреблять "формулой", а некоторые западные коллеги зачастую используют ее в политико-пропагандистских целях для привлечения внимания к вопросам, по которым у членов Совета существуют серьезные разногласия.

Заседание пройдет в формате видеоконференции в эту пятницу под председательством министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.