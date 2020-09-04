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04.09.2020 17:28
Рубрика: Общество

Палеонтологи высчитали истинный размер мегалодона

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новое исследование, проведенное палеонтологами Бристольского университета и Университета Суонси, позволило впервые достоверно вычислить истинный размер гигантской доисторической акулы, обитавшей миллионы лет назад.

Фото: Hildegard Burri-Bayer / Goethe University Frankfurt am Main
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Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Бристольского университета. Речь идеи о гигантском предке современных акул - мегалодоне. Это существо хорошо известно по многим голливудским фильмам.

Оно обитало в океанах в период от 23 до трех миллионов лет назад. О причинах его вымирания ученые все еще спорят. Считается, что мегалодон был одним из самых страшных хищников в истории Земли. Но до сих пор не было общего мнения о его истинных размерах. Примерно известна была только потенциальная общая длина акулы.

В новом исследовании палеонтологи фактически провели математическую реконструкцию, что позволило рассчитать параметры составных частей тела этого монстра. Математические методы были основаны на сравнении доисторического гиганта с его ныне живущими родственниками.

Например, самой грозной из современных акул считается большая белая акула. Ее длина зачастую превышает шесть метров, а сила ее укуса составляет две тонны. Кстати, сила укуса мегалодона превышала десять тонн. В предыдущих исследованиях ископаемую акулу, официально известную как Otodus megalodon, сравнивали только с большой белой акулой. В новой работе спектр сравнения был расширен до пяти современных акул.

Фото: Smithsonian Tropical Research Institute
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"Мегалодон не является прямым предком большой белой акулы, но в равной степени связан с другими крупными хищными акулами, - говорит доктор Каталина Пимиенто из Университета Суонси. - Мы объединили подробные измерения всех пяти видов, чтобы оценить параметры мегалодона ".

По сути, ученые измеряли и сравнивали пропорции пяти современных акул и переносили их на акулу доисторическую. Первый вывод, который они сделали, - "мальки" всех современных хищных акул по мере роста пропорционально не меняются, то есть пропорции у них от рождения такие же, как у взрослых особей.

Отталкиваясь от этого, ученые просто взяли кривые роста пяти современных видов акул и "спроектировали" общую для всех форму тела. Результаты показали, что длина мегалодона Otodus достигала 16 метров. Длина его головы, вероятно, составляла около 4,65 метра, спинной плавник был примерно 1,62 метра в высоту, а хвост - примерно 3,85 метра в длину. Это означает, что если бы взрослый человек встал на спину мегалодона, то его рост был бы сопоставим с высотой плавника.

Исследователи считают, что проведенная реконструкция размеров частей тела мегалодона улучшит понимание физиологии этого гиганта и тех факторов, которые, возможно, привели к его исчезновению.

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