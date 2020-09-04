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04.09.2020 15:55
Рубрика: Общество

Академик Гинцбург рассказал, когда россияне смогут привиться от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Условия, в которых создавалась вакцина против COVID-19, потребовали внести изменения в законодательство, которые бы позволили ускорить вывод в гражданский оборот новых лекарств и вакцин, помогающих бороться с коронавирусной инфекцией. Необходимо было, чтобы у граждан появилась возможность в условиях продолжающейся эпидемии как можно быстрее защитить себя от COVID-19, сообщил сегодня на брифинге директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Фактически Гинцбург пояснил, почему вакцина "Cпутник V" в первых двух стадиях клинических испытаний проверялась на небольшом количестве добровольцев - чуть менее 80 человек, и после этого была зарегистрирована, то есть допущена к применению на большом количестве людей. Это стало поводом для серьезной критики со стороны западных специалистов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"По поводу малой выборки участников исследований. Данная вакцина создана непосредственно во время пандемии - причем эпидемический процесс до сих пор находится в острой стадии. Об этом говорит то, что в мире уже более 800 тысяч граждан скончались от данного заболевания, - сказал Александр Гинцбург. - Было необходимо принять законодательные акты, которые позволили бы быстро и эффективно вводить новые препараты для профилактики и лечения COVID-19 в гражданский оборот. Чтобы можно было их использовать и у граждан был выбор: как защитить себя и близких".

Академик уточнил, что препарат еще не имеет постоянного регистрационного удостоверения: вакцина зарегистрирована "на условиях". "Это означает, что одновременно с разрешением гражданского оборота проводятся масштабные пострегистрационные исследования с участием 40 тысяч добровольцев, которые продолжатся еще полгода", - отметил Гинцбург.

За это время, по его словам, будет окончательно оцениваться не только безопасность и иммуногенность вакцины, но также ее эпидемиологический эффект - по сути, насколько прочной и долговременной окажется защита от инфекции.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Такой порядок был введен для того, чтобы у населения был выбор: защитить себя сразу, в рамках продолжающихся пострегистрационных исследований, или ждать окончания всех испытаний", - подчеркнул Гинцбург.

Кирилл Дмитриев, в свою очередь, напомнил, что вслед за Россией уже несколько стран либо ввели аналогичный ускоренный порядок регистрации вакцин против COVID-19 (это уже сделал Китай), либо заявили, что готовят изменения в законодательство и примут их в ближайшее время (США, Великобритания). "Таким образом, Россия уверенно закрепила за собой лидирующие позиции в мире в создании вакцины против новой инфекции. Интерес к нашей вакцине проявили уже 40 стран", - сказал глава РФПИ.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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