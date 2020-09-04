Александр Новак: Доля ВИЭ в энергобалансе России достигнет 4-5%

Доля генерации на возобновляемых источниках энергетики (ВИЭ) в России может вырасти с 2 до 4-5%, сказал глава Минэнерго России Александр Новак, выступая на форуме Global Manufacturing & Industrial Summit (GMIS2020).

"У нас действует программа государственной поддержки развития ВИЭ. К 2024 году будет построено около 6 ГВт ВИЭ. Сейчас доля ВИЭ в энергобалансе России достигает около 2%, а должна выйти на 4-5%. Цифры относительно небольшие, но у нас есть экономически более эффективные источники генерации", - сказал министр.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос о продлении действия программы еще на 10 лет, чтобы построить еще 10 ГВт мощностей, снизить себестоимость производства электроэнергии на ВИЭ и сделать их конкурентными.

Особенности географического положения России - большие северные территории, на которых необходимо обеспечивать не только электричеством, но и теплом больницы, школы и дома, заставляют максимально рационально подходить к вопросам энергообеспечения. Сейчас около 46% мощностей генерации приходится на газ, 19% - на атомную энергетику, 18% - на гидроэнергетику, а оставшаяся часть на уголь, отметил Александр Новак.