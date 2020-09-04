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04.09.2020 13:02

Американские политики продолжают выпады в адрес Синьцзяна

Исследовательский центр Синьцзян-Уйгурского автономного района по вопросам развития обнародовал "Отчет об исследованиях проблемы зарубежных спекуляций в отношении народонаселения Синьцзяна". В документе содержится подробный анализ и разъяснения о народонаселении китайского Синьцзяна, достоверные цифры и факты, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отчет опровергает недостоверную информацию некоторых американских политиков о работе с народонаселением и урегулированием деторождения в Синьцзяне. Согласно статистическим данным, с 2010 по 2018 год население Синьцзяна росло, в частности постоянное население увеличилось на 13,99%. Население национальности хань выросло на 2%, нацменьшинств - на 22,14%, а население уйгурской народности выросло до 25,04%.

В последние 40 лет в Синьцзяне количество населения уйгурской народности увеличилось до 11,68 млн человек в 2018 году с 5,55 млн в 1978 году. Это двукратный прирост. Возникает вопрос - где корни идей некоторых американских политиканов о так называемых концепциях "контроля над деторождением" и даже "геноциде"?

Многие иностранцы стали свидетелями стабильности и процветания Синьцзяна. В июле этого года канадский видеоблогер Numuves разместил на своем YouTube-канале видеоролик, который записал во время путешествия в Синьцзяне в апреле. В видеоролике он рассказал, что своими глазами увидел современный и прекрасный Синьцзян, жизнь там спокойна и полна гармонии.

В 2019 году ВРП Синьцзяна увеличился на 6,2% по сравнению с прошлым годом и оказался выше общенационального уровня. Местные жители получили персональную выгоду от развития региона. Уровень социального обеспечения в Синьцзяне неуклонно повышается. Так, в СУАР предоставлено 15-летнее бесплатное образование и бесплатный общий медосмотр, более того, обеспечено еще и обязательное социальное страхование: пенсионное страхование, медицинское страхование и минимальное социальное обеспечение для жителей. Основные права и интересы населения Синьцзяна полностью гарантированы.

Вечером 1 сентября из Синьцзяна пришли очередные позитивные новости: жизнь в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая ускоренными темпами возвращается в нормальное русло по мере ослабления эпидемии COVID-19.

Относительно всех вопросов, связанных с Синьцзяном, стоит сказать одно: ложь всегда проиграет фактам.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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