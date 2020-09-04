"Аталанта" объявила о переходе Алексея Миранчука

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" объявил о переходе полузащитника сборной России и "Локомотива" Алексея Миранчука.

В пятницу итальянский футбольный клуб "Аталанта" объявил о долгожданном трансфере российского полузащитника Алексея Миранчука, ранее выступавшего за московский "Локомотив". Сумма сделки не называется, однако в СМИ сообщили о сумме в 14,5 млн евро, а контракт будет рассчитан на пять лет.

В Twitter "Аталанты" опубликовано сообщение о переходе игрока, причем фраза "Добро пожаловать" написана на русском языке.

В настоящее время Миранчук восстанавливается после травмы. Ожидается, что он сможет дебютировать в новом клубе лишь в следующем месяце.

Отреагировал на это сообщение и "Локомотив", пожелавший своему бывшему лидеру продолжать блистать в новом клубе.