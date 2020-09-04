"Автодор" выпустил мальков царской рыбы под строительство трассы М-12

Более 40 тысяч мальков царской рыбы (стерляди) выпустили в реку Ока под Муромом в рамках подготовки территории под строительство трассы М-12. Об этом сообщает пресс-служба "Автодора".

"Выпущено 40 тысяч мальков стерляди в рамках подготовки территории под строительство участка трассы, а именно "Нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке МКАД - 60 километр (обходы городов Балашиха, Ногинск), Московская область", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вес одного малька царской рыбы примерно 2,5 грамма, длина около трех сантиметров.

Выпуск мальков проводится в рамках требований законодательства, совместно с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. При сооружении мостовых переходов и водопропускных сооружений дорожники в рамках экологического законодательства выпускают мальков в крупные водоемы. В последние годы отдается предпочтение ценным породам рыбы (осетр, стерлядь). Всего в рамках акции с 2014 года "Автодором" было выпущено почти 1,8 млн мальков, в том числе, семги и лосося.