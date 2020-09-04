Белорусы выиграли бронзу Гран-при Москвы по велоспорту

Бронзовые награды турнира Гран-при Москвы по велоспорту на треке, который стартовал в российской столице, достались белорусским спортсменам, информирует БЕЛТА. В этом году, уточняет агентство, мероприятие посвящено 40-летию Игр XXII Олимпиады.

Из судейских протоколов стало известно, что в командном спринте белорусские спортсмены Евгений Веремчук, Глеб Вишнев и Артем Зайцев показали итоговое время 1 мин. 2,003 сек. А победу одержали россияне Александр Шарапов, Денис Дмитриев и Никита Шуршин, время которых на финише 58,558 сек. Кстати, их соотечественники Михаил Смагин, Михаил Дмитриев и Андрей Кузьменко стали обладателями серебряных наград - 59,654 сек.

Остается добавить, что Гран-при по велоспорту, который проходит в международном формате, завершится в субботу, 5 сентября.