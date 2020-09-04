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04.09.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Более 300 тысяч россиян смогут получить помощь по соцконтракту

Текст: Елена Манукиян
С 4 сентября расширены возможности использования средств соцконтракта, которые теперь можно потратить не только на переобучение и трудоустройство, но также покупку одежды и обуви, открытие бизнеса и решение текущих проблем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Например, на эти деньги малообеспеченные семьи смогут собрать ребенка в школу, а начинающие предприниматели арендовать помещение и приобрести необходимые расходные материалы.

Фото: iStock
Поменять набор соцуслуг на деньги можно до 1 октября

Как пояснили в Минтруде, адресная помощь, которая представляется по соцконтракту, сегодня доступна жителям 21 российского региона: это - республики Мордовия, Татарстан, Коми, Башкортостан, Марий Эл, Тыва, Алтай, Удмуртская, Чувашская, Кабардино-Балкарская, а также Вологодская, Саратовская, Нижегородская, Томская, Ивановская, Курганская, Белгородская, Липецкая области и Алтайский, Пермский и Приморский края. На реализацию пилотного проекта, запущенного в этих субъектах, из федерального бюджета выделено 7 млрд рублей. Но уже со следующего года практика заключения социальных контрактов будет распространена на всю страну.

В ведомстве подчеркнули, что заключить такое соглашение об оказании адресной материальной помощи может только нуждающаяся семья с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, или одинокий человек, который относится к категории малоимущих. В каждом отдельном случае разрабатывается перечень мероприятий по социальной адаптации, которые должны помочь преодолеть трудную жизненную ситуацию. Полученные по соцконтракту денежные средства можно использовать только на их выполнение, в подтверждение предоставляются товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки.

Заявление на заключение соцконтракта подается в электронной или письменной форме в региональные органы соцзащиты или в МФЦ, вместе с ним необходимо предоставить сведения о составе семьи, доходах и имуществе. После подачи документов в течение месяца органами соцзащиты принимается решение. Планируется, что до конца года помощь по соцконтракту смогут получить более 300 тысяч россиян.

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