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04.09.2020 07:10
Рубрика: В мире

Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: AFP/NELSON ALMEIDA Фото: AFP/NELSON ALMEIDA
Фото: AFP/NELSON ALMEIDA

Министерство здравоохранения Бразилии в четверг объявило, что страна перешагнула черту в четыре миллиона заболевших COVID-19, 124,6 тысяч человек погибли. Однако ситуация с коронавирусом здесь все же постепенно улучшается.

Фото: iStock
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Бразилия уже начала медленно но стабильно спускаться с плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. И хотя в целом по стране эту тенденцию можно назвать устойчивой, некоторые регионы периодически демонстрируют всплески. За минувшие сутки в стране выявили 43,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в то время как на пике этот показатель даже приближался к отметке 70 тысяч.

Похожая ситуация складывается и со смертностью от COVID-19. Ее среднесуточный уровень уже достаточно давно не превышал тысячной отметки. За последние 24 часа от коронавируса в Бразилии погибли 834 человека.

В мире Южная Америка Бразилия Пандемия коронавируса COVID-19

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