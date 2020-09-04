Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии в четверг объявило, что страна перешагнула черту в четыре миллиона заболевших COVID-19, 124,6 тысяч человек погибли. Однако ситуация с коронавирусом здесь все же постепенно улучшается.

Бразилия уже начала медленно но стабильно спускаться с плато заболеваемости коронавирусной инфекцией. И хотя в целом по стране эту тенденцию можно назвать устойчивой, некоторые регионы периодически демонстрируют всплески. За минувшие сутки в стране выявили 43,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, в то время как на пике этот показатель даже приближался к отметке 70 тысяч.

Похожая ситуация складывается и со смертностью от COVID-19. Ее среднесуточный уровень уже достаточно давно не превышал тысячной отметки. За последние 24 часа от коронавируса в Бразилии погибли 834 человека.