Цена на золото обновила исторический максимум

За первую половину 2020 года стоимость золота выросла на 30 процентов и достигла своего исторического максимума с 2011 года, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.

Аналитики объяснили это совокупностью сразу нескольких факторов. Рост цен ускорился на фоне существующей экономической неопределенности из-за пандемии коронавируса. В таких условиях инвесторы выбирают для финансовых вложений наиболее стабильные активы, к которым как раз и относится золото. Ситуация подогревалась ослаблением доллара, а также продолжающимся конфликтом США и Китая.

Итак, своего максимума цена на спотовом рынке достигла 5 августа, составив 2037,05 доллара за унцию. А в ходе торгов этот показатель поднимался до рекордных 2039,93 долларов за унцию.

После того, как цена на золото пробила исторический рекорд, она начала вполне предсказуемо корректироваться, то немного снижаясь, то повышаясь вновь. Так, после незначительной просадки в конце августа до 1929,3 доллара за унцию, уже в первую неделю сентября цена на драгметалл вновь превышает 1975 долларов. Какова будет амплитуда колебаний стоимости золота в ближайшее время, сказать сложно. Как утверждают аналитики, на цену активов влияет даже появление эффективной вакцины от коронавируса. Доллар начал сдерживать цену на золото, но с другой стороны экономическую неопределенность из-за пандемии никто не отменял.

Не стоит упускать из вида и приближение событий, которые, как правило, не добавляют стабильности на рынке инвестиций. Прежде всего, это касается выборов президента США, которые состоятся 3 ноября 2020 года. В целом для инвесторов, вложивших средства в драгметалл, картина складывается весьма позитивная. Так, СМИ приводят мнение стратега DailyFx Маргарета Янга. По словам Янга, "более широкая картина остается благоприятной для золота". Здесь надо помнить главное правило золота - ни один исторический рекорд для этого актива не бывает последним. Каждый исторический максимум со временем будет побит, и на его смену придет новый. Как говорят эксперты, этот закон рынка не имеет исключений.

Инвестиционные компании, проанализировав существующие тренды, стали повышать свои прогнозы не только на сам драгоценный металл, но и на акции золотодобывающих предприятий России. Среди таких перспективных компаний одно из ведущий предприятий отрасли - Petropavlovsk. Это пятая по объему добычи драгоценного металла компания в стране, активы которой сосредоточены в Амурской области. На предприятии недавно произошла смена Совета директоров, что еще больше укрепило позиции компании на рынке. Новый эффективный топ-менеджмент грамотно воспользовался повышением цен на золото и растущим интересом инвесторов к этому активу, развив успех организации и укрепив ее финансовое положение. К примеру, в прошлом году компания добыла 517,3 тысячи унций золота, что на 22 процента больше, чем в 2018 году. Выручка за прошлый год выросла на 48 процентов, до 741,6 миллиона долларов, показатель EBITDA (аналитический показатель оценки компании, который позволяет понять ее действительную стоимость. Иными словами, это отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов) увеличился на 45 процентов - до 264,8 миллиона долларов.

В первом полугодии нынешнего года компания Petropavlovsk сумела нарастить производство золота на 42 процента в годовом выражении - до 320,6 тысячи унций. Акции Petropavlovsk PLC торгуются на Московской бирже с 25 июня 2020 года. До этого они с 2007 года торговались только на LSE, где проходил первичный листинг.

СМИ приводят слова руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, который охарактеризовал основной вектор деятельности компании следующим образом: "Несколько месяцев акции компании демонстрируют уверенный рост, являясь драйвером роста индекса Мосбиржи и опережая его на 3-4 процента. Успех компании напрямую коррелирует с приходом нового топ-менеджмента и кадровыми перестановками. Новый эффективный состав управленцев даже в такой короткий срок смог качественно улучшить положение дел в Petropavlovsk".

Фактически с момента прихода нового менеджмента котировки предприятия выросли примерно на 20 процентов. И эксперты, и трудовой коллектив золотодобывающего предприятия, и инвесторы уверены в том, что потенциал компании очень большой. А если учитывать, что цены на золото находятся на исторических максимумах и, по мнению ведущих аналитиков, тренд на его рост будет устойчивым, положение Petropavlovsk на рынке будет укрепляться и в будущем, а инвестиции в экономику предприятия являются одними из самых перспективных среди компаний отрасли.

Кстати

Во втором квартале 2020 года выручка от экспорта золота превысила доходы России от трубопроводного газа. В апреле и мае российские компании экспортировали 65,4 тонны золота на 3,55 миллиардов долларов (для сравнения: в апреле-мае 2019 года Россия экспортировала драгметалла на 247 миллионов долларов, а в первом квартале 2020 года - на 1,4 миллиарда). Таким образом, за год продажи выросли более чем в 14 раз, а по сравнению с январем-мартом - в 2,5 раза.