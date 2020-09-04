Цены на овес в России достигли исторического максимума

Новости

Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
Роспотребнадзор: Иммунитет к COVID-19 имеют 12,4 процента свердловчан 10:36
В Москве проведут экскурсии по Северному речному вокзалу 10:30
Сергей Шойгу назвал лучшие в России места для отдыха и туризма 10:15
Собянин: Многие москвичи получили естественную иммунизацию от COVID 09:58
На Ставрополье после 4 дней поисков найдена пропавшая девочка 09:50
Роберт Дауни-младший уходит из киновселенной Marvel 09:47
В Москве число вакансий вышло на докризисный уровень 09:38
На следующей неделе в Приморье ждут новый тайфун 09:33
На Урале вынесли приговор за похищение мужчины на стройплощадке 09:14
Количество запросов россиян на перелеты на Мальдивы выросло в шесть раз 09:02
В небе над Петербургом 2,2 тысячи дронов устроили представление 09:00
В Анапе в ДТП с автобусом пострадали 9 человек 08:59
На Украине раскритиковали внешний вид Зеленского 08:55
В Японии 11 человек пострадали при землетрясении 08:51
Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг US Open 08:47
Дзюба догнал Бесчастных по голам за сборную России 08:32
Гол Проворова принес победу "Филадельфии" над "Айлендерс" в овертайме 08:22
Пушков прокомментировал угрозы США в адрес России из-за Беларуси 08:17
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум 08:11
Россияне стали чаще покупать дорогие смартфоны 07:55
Более четырех миллионов человек заразились коронавирусом в Бразилии 07:10
В Хабаровском крае сняли все действовавшие из-за COVID-19 ограничения 06:41
Bloomberg назвал самую богатую женщину в мире 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 10:22
Рубрика: Экономика

Цены на овес в России достигли исторического максимума

Текст: Светлана Ментюкова
Закупочные цены на продовольственный овес и овсяные хлопья в новом зерновом сезоне (начался 1 июля 2020 года) достигли новых исторических максимумов - 11,5 руб. и 26,8 руб. за килограмм продукции соответственно. Об этом в своем аналитическом отчете сообщает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его данным, в августе закупочные цены на геркулесовые хлопья, произведенные из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за тонну (26,8 руб. за кг), в августе 2019 года - 19,7 тыс. руб. за тонну (19,7 руб. за кг). В общей сложности отпускная цена на геркулесовые хлопья за год увеличилась на 45% или 8,9 руб. за один кг.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние полгода

"Цены на продовольственный овес стартовали с высоких значений, а в августе достигли новых исторических максимумов. Причины - очередное, третье подряд, сокращение посевов овса, а также крайне неблагоприятные погодные условия в регионах - крупнейших производителях, в первую очередь в территориях Сибири", - поясняют аналитики ИКАР.

Они напоминают, что на долю этого макрорегиона традиционно приходится порядка 40% производства овса. Помимо сокращения валового сбора, отмечается в отчете, ожидается "значительное снижение в урожае текущего года доли овса крупяных кондиций". "В сезоне 2020-2021 годов производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес", - подчеркивают в ИКАР.

Как отметили опрошенные РБК аналитики, в оптовом звене цены на геркулесовые хлопья выросли минимум на треть, в рознице - на 10%. "В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 руб. за кг, в июле 2020 года - уже 48 руб.", - говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, слова которой приводит издание.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

В Госдуме назвали абсурдом идею США о превентивных санкциях против РФ
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума
Трамп: Если США наладят отношения с Россией, это будет хорошо
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре