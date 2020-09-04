Цены на овес в России достигли исторического максимума

По его данным, в августе закупочные цены на геркулесовые хлопья, произведенные из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тыс. руб. за тонну (26,8 руб. за кг), в августе 2019 года - 19,7 тыс. руб. за тонну (19,7 руб. за кг). В общей сложности отпускная цена на геркулесовые хлопья за год увеличилась на 45% или 8,9 руб. за один кг.

"Цены на продовольственный овес стартовали с высоких значений, а в августе достигли новых исторических максимумов. Причины - очередное, третье подряд, сокращение посевов овса, а также крайне неблагоприятные погодные условия в регионах - крупнейших производителях, в первую очередь в территориях Сибири", - поясняют аналитики ИКАР.

Они напоминают, что на долю этого макрорегиона традиционно приходится порядка 40% производства овса. Помимо сокращения валового сбора, отмечается в отчете, ожидается "значительное снижение в урожае текущего года доли овса крупяных кондиций". "В сезоне 2020-2021 годов производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес", - подчеркивают в ИКАР.

Как отметили опрошенные РБК аналитики, в оптовом звене цены на геркулесовые хлопья выросли минимум на треть, в рознице - на 10%. "В июле 2019 года отпускные цены у крупозаводов на овсяные хлопья, по данным Росстата, равнялись 25 руб. за кг, в июле 2020 года - уже 48 руб.", - говорит начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, слова которой приводит издание.