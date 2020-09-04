"Челси" объявил о переходе Хаверца

В пятницу лондонский "Челси" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Германии Каем Хаверцом. В минувшем сезоне он был одним из лидеров "Байера" из Леверкузена.

Контракт 21-летнего футболиста подписан на пять лет. Сумма трансфера не сообщается, но речь идёт о 80 миллионах евро.

"Счастлив и горжусь тем, что осуществилась моя мечта - играть в таком серьезном клубе, как "Челси". Не могу дождаться встречи со всеми игроками и тренерами", - сказал Хаверц после подписания договора.