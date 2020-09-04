Назван простой способ распознать дефицит необходимого сердцу минерала

Магний, в первую очередь, необходим организму для регуляции работы сердца. Кроме того, микроэлемент поддерживает защитные функции организма, отвечает за настроение. При этом дефицит магния диагностируется достаточно часто. С чем это связано, и как самостоятельно распознать нехватку магния, объяснил заведующий кафедрой Медицинской элементологии Медицинского института РУДН, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Скальный.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале программы "О самом главном".

- Самый простой способ понять, что организму не хватает магния, - измерить артериальное давление. Если оно начало повышаться, есть перепад давления, то можно говорить о недостатке магния, - объяснил специалист.

Дело в том, что при падении уровня магния повышаются уровни натрия и кальция. Это, в свою очередь, приводит к задержке жидкости в организме и повышению давлению.

При нехватке магния человек часто страдает от спазмов сосудов, у него нарушается кровообращение. Также на фоне дефицита развиваются раздражительность, подавленность и другие неприятные состояния, которые часто связывают с "плохим настроением".

- Все это угнетает человека, усложняет отношения в социуме, что в итоге снижает качество жизни. Важно понимать, что к потере магния приводит стресс. Если он хронический, то потребность в магнии возрастает в 1,5-2 раза, - предупредил профессор.

Отмечается, что чрезмерное употребление соли препятствует нормальному усвоению магния.