Для инвесторов создадут систему оценки рисков при вложении в проекты

В России создается национальная система оценки и сертификации инфраструктурных проектов. Она будет построена на шести принципах (утверждены G20), которые соответствуют основным целям устойчивого развития, заявила заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская во время стратегической онлайн-сессии.

Мосты, автодороги, объекты медицины - многие из таких проектов реализуются в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Однако инвесторы, особенно иностранные, не всегда готовы вкладывать деньги без детального просчета рисков и оценки окупаемости. Существующие же механизмы провести такой анализ не позволяют.

Новая система становится еще более актуальной в связи с тем, что в последнее время требования инвесторов к инфраструктурным проектам возросли, став более комплексными, отметил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов. Это особенно заметно на примере зарубежных стран.

"Инфраструктурные инвестиции должны отвечать не только заданным финансовым требованиям, но и вносить дополнительный вклад в социальное и экологические развитие страны", - уверен Максимов.

Новая методология как раз и позволит решить проблему. Система включает просчет всех рисков, объемов финансовых вложений и что самое важное - охватывает такие параметры, как качество, экологичность, удобство будущей инфраструктуры для людей, рассказала Ячевская. Воспользоваться ей можно будет добровольно, она подойдет для любого проекта и применима ко всем отраслям.

По словам Ячевской, более 80% всех ГЧП инициатив не завершаются проектами, что говорит об отсутствии единой выработанной системы оценки рисков. За счет системы оценки и сертификации этот вопрос можно будет решить - инвесторы получат четкое понимание того, насколько надежен проект. Просчет всех рисков будет актуален для органов госвласти, фондирующих и кредитных организаций. Среди значимых эффектов - минимизация в будущем количества недостроенных объектов.