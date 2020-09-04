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Джейсон Стейтем сыграет в новом фильме Гая Ричи "Пять глаз"

Новости
    04.09.2020, 15:41
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Радостные новости для многочисленных поклонников творчества Гая Ричи (чьи "Джентльмены" скрасили многим мрачное начало самоизоляции) - режиссер пригласил своего соотечественника Джейсона Стейтема для съемок в новом проекте, получившим название "Пять глаз" (The Five Eyes). Об этом сообщает портал Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним также, что Ричи связывает со Стейтемом опыт работы над фильмом "Карты, деньги, два ствола, а в настоящее время актер снимается у него в боевике с элементами триллера под названием "Инкассаторский грузовик" (Cash Truck, другое название - Wrath of Man, "Гнев человека").

Картина будет снята в жанре шпионского триллера, Ричи возьмет на себя функции режиссера и продюсера. Сценаристами выступят Айван Аткинсон и Марн Дэвис, создавшие фабулу "Джентльменов". Но Ричи, как водится, оставляет за собой последнее слово по части доработки сценария.

Героем Стейтема станет агент британской секретной разведывательной службы Ми-6, вступающий в сотрудничество с международной организацией "Пять глаз". Его задача - воспрепятствовать распространению нового типа летального оружия, так как данная технология способна дестабилизировать существующий баланс сил на мировой арене.

Фото: WDSSPR
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К его нескрываемому неудовольствию препятствовать заключению сделки придется не в одиночку, а совместно со специалистом ЦРУ в области высоких технологий. Однако для достижения поставленной цели и сближения с миллионером-торговцем оружием нужны не только знания и смелость, но также обаяние, изобретательность и лицедейство

В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, используя все свои навыки, чтобы выследить и проникнуть к миллиардеру, торговцу оружием.

Предполагается, что основные съемки начнутся на локациях в Европе уже в октябре этого года.

Финансировать проект и осуществлять продюсерские функции будет киностудия Мiramax и STXfilms.

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