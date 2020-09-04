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04.09.2020 17:07
Рубрика: Общество

Фальков призвал вузы уделить особое внимание первокурсникам-иностранцам

Текст: Мария Агранович

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков совместно с главой Россотрудничества Евгением Примаковым провели совещание с ректорами российских вузов, где обсудили их готовность к работе с иностранными студентами в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Фото: iStock
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- Весь август мы вели переговоры с Министерством иностранных дел, Роспотребнадзором, консульствами и посольствами и понимали, что решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран - решение достаточно непростое, - сказал министр. - Принимать его надо взвешенно и с опорой на мнение специалистов.

По словам Валерия Фалькова, вузы готовы предпринять все меры для безопасного размещения студентов, но опасаются риска нового всплеска пандемии.

- Обеспечить двухнедельную изоляцию, а значит изъять у общежитий часть мест и отдать их под иностранных студентов, - непростая задача, - подчеркнул Фальков. - И руководители вузов понимают: даже при выполнении всех рекомендаций это может привести к всплеску заболеваемости коронавирусом в регионах с большим количеством университетов.

Поэтому особое внимание в новом учебном году будет уделено иностранным студентам-первокурсникам. Именно им, по заявлению министра, особенно нелегко в сложившейся ситуации. Валерий Фальков поручил ректорам российских вузов взять эту ситуацию под контроль и находиться с первокурсниками из закрытых стран в постоянном взаимодействии.

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