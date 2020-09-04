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04.09.2020 10:43
Рубрика: Культура

Фестиваль "Крымская театральная осень" откроют спектаклем о Победе

Текст: Инга Бугулова
В Крыму во второй раз стартует фестиваль национальных театров России "Крымская театральная осень". Спектакли будут показывать в течение недели - с 4 по 10 сентября - в трех городах: Ялте, Керчи и Симферополе.
Спектакль "Победа. Одна на всех". Фото: Предоставлено Театром-фестивалем "Балтийский дом" Спектакль "Победа. Одна на всех". Фото: Предоставлено Театром-фестивалем "Балтийский дом"
Спектакль "Победа. Одна на всех". Фото: Предоставлено Театром-фестивалем "Балтийский дом"

В прошлом году темой театрального марафона были русские и советские классики, в этом - театры со всей России привезли в Крым спектакли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принимать артистов и зрителей уже по доброй традиции будут Ялтинский театр им. А. П. Чехова, Керченский дворец культуры "Корабел", Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.

Фото: РИА Новости
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Открытие состоится в Ялте - 4 сентября петербургский Театр-фестиваль "Балтийский дом" (он и организовывает марафон второй год подряд) представит премьеру музыкально-поэтической композиции "Победа. Одна на всех".

- Вместе с артистами "Балтийского дома" на сцену выйдут их коллеги из национальных театров Казани, Владикавказа, Петрозаводска, Грозного и Симферополя. Это будет не просто спектакль, а пусть небольшой, но очень важный подарок в честь 75-летия Великой Победы, - рассказывают организаторы.

Также ялтинцам покажут спектакли "В горы за тобой" (Чеченский государственный драматический театр им Х. Нурадилова, Грозный), "Пришлый" (Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, Казань), "А зори здесь тихие..." (Русский академический театр им. Е. Вахтангова, Владикавказ), "Колыбельная на чужбине" (Национальный театр Республики Тыва, Кызыл) и "Русское поле" (Национальный театр Карелии, Петрозаводск).

В день рождения Керчи (5 сентября исполнится 2620 лет) жителям города представят спектакль "Снегурочка" Марийского национального театра им. М. Шкетана из Йошкар-Олы. Постановка специально переведена на русский язык для премьерного показа в Керчи. На следующий день здесь также сыграют "Победа. Одна на всех".

Два спектакля ждут и Симферополь: "Пять вечеров" Государственного русского драматического театра из Чебоксар и "Солдат-невидимка" Башкирского академического театр драмы им. М. Гафури из Уфы.

В дополнительной программе - круглый стол "Национальные театры и культурная самобытность народов России", театрализованная читка пьесы "С тобой и без тебя" Любови Лебединой в доме-музее А.П. Чехова в Ялте, обсуждения спектаклей, встречи со зрителями, мастер-классы для студентов крымских творческих учебных заведений.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк 75 лет Великой Победы

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