ФСБ задержала 13 человек, готовивших массовые теракты

ФСБ сразу в нескольких регионах страны задержала 13 граждан России, в том числе подростков, которые готовили теракты в школах и местах массового скопления людей.

ЦОС ФСБ распространил кадры задержания двух молодых людей по разным адресам. Показаны уже изготовленные четыре металлических самодельных взрывных устройства. Кроме того, во время обысков у других задержанных были обнаружены пистолеты, кастеты, гильзы, порох, керосин, поражающие элементы и подробные инструкции по созданию самодельных бомб.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанные планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Как отметили в ЦОС ФСБ, преступные планы предполагаемых террористов подтверждены изъятыми личными дневниками и мобильными телефонами, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, а также схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

Кроме того, по данным спецслужбы, они склоняли и других интернет-пользователей к совершению терактов. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

В адресах проживания задержанных изъято 4 готовых к применению СВУ с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.