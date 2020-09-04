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04.09.2020 15:48

"Галс-Девелопмент" - победитель премии WOW Awards 2020

ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент") признана победителем ежегодной премии WOW Awards 2020 за лучший ключевой рекламный образ в Интернете (номинация "Баннерная реклама"). В 2020 году на участие в конкурсе было подано более 300 работ, в финал вышли около 80 заявок. Церемония награждения состоялась 3 сентября 2020 года в историческом здании Центрального Телеграфа.
Фото: Предоставлено пресс-службой ГК "Галс"

"Ключевая концепция наших рекламных кампаний - преемственность поколений. Важно сохранять все лучшее из прошлого в наступившем настоящем, бережно относиться к наследию, но при этом быть открытыми новому. Победа в WOW Awards 2020 - итог эффективной командной работы. Мы благодарим жюри за высокую оценку наших результатов, а коллег - за веру в наши идеи", - комментирует Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга.

"Несмотря на непростую ситуацию в этом году, мы получили сотни креативных работ - это колоссальный труд настоящих профессионалов. Ежегодно мы с радостью встречаем в рядах участников таких крупнейших игроков рынка недвижимости, как ГК "Галс". Поздравляем команду с победой, благодарим за вдохновляющий пример и сотрудничество", - рассказала Юлия Солодовникова, руководитель премии WOW Awards.

В финал WOW Awards 2020 также вышли работы ГК "Галс" в номинациях - "Наружная реклама", "Слоган" и "Рекламная кампания года".

С середины 2019 года компанией взят курс на омоложение бренда с сохранением таких ценностей как: преемственность, интеллигентность и бережное отношение к истории города. В апреле 2020 года ГК "Галс" запустила новую рекламную кампанию "Это совсем другая история", посвященную проектам премиум-класса "Искра-Парк" и "Матч Поинт", а также де-люкс объектам "Театральный Дом" и "Сады Пекина". Текущая кампания призвана продолжить идею предыдущей - "Ваша история начинается". Дома настоящей Москвы предстали в более изысканном, эксцентричном и футуристическом свете. Визуал и слоганы были адаптированы в зависимости от сути каждого из проектов: история роскоши, история успеха, история свободы, история будущего. Так, обеспечивается связь рекламы отдельных проектов и общей идеи.

Продукт появился на значимых новостных площадках, ключевых профильных отраслевых ресурсах, носителях наружной рекламы и радио. Принимая во внимание изменения в медиапотреблении, доля диджитал-каналов оказалась самой значительной. ГК "Галс" приняла решение отказаться от видеосъемок, приоритетным форматом на этот раз стали динамические баннеры с подвижными изображениями. Суммарные показатели рекламной кампании за 3 месяца (с апреля по июнь 2020 года): уникальный охват - 4,1 млн уникальных пользователей, визиты - 189 тыс. уникальных пользователей.

WOW Awards определяет лучшие рекламные проекты компаний рынка недвижимости, самый эффектный и эффективный креатив отрасли. В 2020 году конкурс состоялся в девятый раз. Организатором WOW Awards является ассоциация рынка недвижимости Rеаl Estate Professionals' Association (REPA). В 2019 году видеоролик ГК "Галс" "Интеллигентность может быть экстремальной" стал обладателем специального приза зрительских симпатий. Корпоративный сайт компании был признан одной из лучших web-работ по итогам 2018-2019 гг. и получил диплом финалиста. В 2018 году ГК "Галс" признана победителем премии в номинации "Баннерная реклама" с рекламным креативом "Устраивайтесь поудобнее".

Подробная информация представлена на сайте www.hals-development.ru

Материалы предоставлены ООО "Галс Управление активами"

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