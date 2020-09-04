Глава КНР сделал пять важных заявлений о развитии страны

Симпозиум организовали Центральный Комитет Коммунистической партии Китая, Государственный совет КНР и Центральный военный совет КПК. Он был посвящен 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. На мероприятии с важной речью выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета КПК Си Цзиньпин.

В своем выступлении Си Цзиньпин сделал пять важных заявлений:

1. Китайский народ никогда не согласится ни с одной малейшей попыткой кого-либо или же какой-либо силы исказить историю Коммунистической партии Китая и очернить характер и цель Коммунистической партии Китая!

2. Китайский народ никогда не согласится ни с одной даже малейшей попыткой кого-либо или какой-либо силы исказить и изменить путь социализма с китайской спецификой, отрицать и очернять великие достижения китайского народа в строительстве социализма!

3. Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо или какой-либо силы отделить Коммунистическую партию Китая от китайского народа и настроить его против себя!

4. Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо или какой-либо силы навязать свою волю Китаю посредством запугивания, изменить направление прогресса Китая и воспрепятствовать усилиям китайского народа создать свою собственную лучшую жизнь!

5. Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо или какой-либо силы подорвать право на жизнь и мирное развитие китайского народа, подорвать обмены и сотрудничество между китайским народом и народами других стран и подорвать благородное дело мира и развития человечества!

Каждая из этих фраз была встречена бурными и продолжительными аплодисментами аудитории, поскольку они как нельзя ярко отражают суть и перспективы развития Китая, его партии и общества.