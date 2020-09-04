Глава КНР сделал пять важных заявлений о развитии страны

Новости

Собянин рассказал Путину об испытаниях вакцины от коронавируса в Москве 13:50
Начались съемки второго сезона сериала "Рагнарёк" 13:37
Россиянин установил мировой рекорд по скорости подъема на Эльбрус 13:15
В Красноярском крае задержали подростка, готовившего теракт в школе 13:12
Покончил с собой актер из "Санта-Барбары" Питер Ликасси 12:39
Московские троллейбусы вышли на музейный маршрут 12:34
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 20 сентября 12:30
Песков назвал условие начала следствия де-факто по ситуации с Навальным 12:28
#Москвастобой открыла рубрику "Люди города" 12:23
Путин получит доклад о переданных Минском документах по ситуации с Навальным 12:22
В Выксе осудили группировку, поставлявшую "синтетику" в регионы РФ 12:22
Жителя Сочи будут судить за скупку государственных наград 12:08
В Москве прощаются с Борисом Клюевым 12:02
Наблюдать за добровольцами на III этапе испытания вакцины будут полгода 11:58
В Крыму возродят Межгорное водохранилище 11:52
Берлускони госпитализирован с коронавирусом 11:28
МВД Беларуси надеется восстановить сайт к вечеру 11:18
С 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет авиарейсы на Мальдивы 11:10
Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности 11:04
Собянин: Количество выявляемых случаев заражения снизилось в 10 раз 11:02
На ММКЯ подвели итоги литературного конкурса "Лето любви… По Фаренгейту" 11:01
WADA может не допустить спортсменов из США к Олимпийским играм 11:01
В Приамурье после травмирования школьников от кварцевания завели дело 10:56
Часть Полтавы накрыло дымом из-за пожара на свалке 10:44
Собянин: Москва не готовилась к пандемии, но город был готов к ней 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Депутаты предложили отменить транспортный налог
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
04.09.2020 13:38

Глава КНР сделал пять важных заявлений о развитии страны

На прошедшем в пекинском Доме народных собраний симпозиуме, посвященном 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, председатель КНР Си Цзиньпин сделал несколько важных заявлений. Каждое из них ярко отражает суть и перспективы развития Китая, партии и общества, сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Nicolas Asfouri - Pool/Getty Images Фото: Nicolas Asfouri - Pool/Getty Images
Фото: Nicolas Asfouri - Pool/Getty Images

Симпозиум организовали Центральный Комитет Коммунистической партии Китая, Государственный совет КНР и Центральный военный совет КПК. Он был посвящен 75-й годовщине победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. На мероприятии с важной речью выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета КПК Си Цзиньпин.

В своем выступлении Си Цзиньпин сделал пять важных заявлений:

1. Китайский народ никогда не согласится ни с одной малейшей попыткой кого-либо или же какой-либо силы исказить историю Коммунистической партии Китая и очернить характер и цель Коммунистической партии Китая!

2. Китайский народ никогда не согласится ни с одной даже малейшей попыткой кого-либо или какой-либо силы исказить и изменить путь социализма с китайской спецификой, отрицать и очернять великие достижения китайского народа в строительстве социализма!

3. Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо или какой-либо силы отделить Коммунистическую партию Китая от китайского народа и настроить его против себя!

4. Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо или какой-либо силы навязать свою волю Китаю посредством запугивания, изменить направление прогресса Китая и воспрепятствовать усилиям китайского народа создать свою собственную лучшую жизнь!

5. Китайский народ никогда не согласится ни с одной попыткой кого-либо или какой-либо силы подорвать право на жизнь и мирное развитие китайского народа, подорвать обмены и сотрудничество между китайским народом и народами других стран и подорвать благородное дело мира и развития человечества!

Каждая из этих фраз была встречена бурными и продолжительными аплодисментами аудитории, поскольку они как нельзя ярко отражают суть и перспективы развития Китая, его партии и общества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Собянин сделал прививку от коронавируса
За сутки в России подтверждено 5110 случаев COVID-19 в 84 регионах
СМИ: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко
Регионам могут запретить понижать прожиточный минимум
Цены на овес в России достигли исторического максимума