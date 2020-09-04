Глава Минобороны Беларуси пообещал ответить НАТО на враждебные действия

Возросшая военная активность НАТО у границ Беларуси является "серьезным вызовом для безопасности всего европейского региона", считает министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, Минск готов ответить мерами оборонительного характера.

"Мы вынуждены вырабатывать ответные меры военного характера, что и было продемонстрировано нами в ходе плановых мероприятий боевой подготовки, которые проведены в непосредственной близости у границ с НАТО в августе этого года", - сказал Хренин, выступая на совете министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС, ОДКБ. Его слова приводит БЕЛТА.

Он напомнил, что группировка Североатлантического альянса в сопредельных с Беларусью странах за последние несколько лет выросла в десятки раз, составив 10 тысяч военнослужащих.